自稱國家代表隊！莒光號行李架吊單槓　「鐵道猴子」惡搞畫面曝光

記者沈繼昌／桃園報導

一名台鐵女乘客昨（21）日下午搭乘台鐵第521號莒光南下列車，行經鶯歌至桃園段時，突然起身在列車上做體操，還爬上置物架上忽上忽下，引起乘客矚目，乘客出聲制止時，女乘客自稱是體操國手且不聽勸阻。員警據報處理時，女乘客仍惡言相向，鐵路警察隨即依鐵路法規定解除旅客運送契約，請女乘客於中壢站下車，台鐵並將女子依違反鐵路法函送交通部鐵道局裁處。而現在女子在車廂裡惡搞的畫面也曝光。

臉書《社會事新聞影音》有網友po文，昨天下午一名短髮女乘客身穿國旗裝，搭乘台鐵莒光號南下列車，但卻在列車置物架上忽上忽下做體操，有乘客出言制止，恐影響其他乘客權益，女乘客則自稱是國家代表隊，為何大驚小怪，還躺臥上座椅上做體操，旁若無人大動作引起旅客側目。

鐵路局指出，昨天下午5時40分許，台鐵521次莒光號南下列車，根據獲反應，有年約60歲女乘客於車廂內做體操，列車長立即前往勸導，但女乘客不聽勸導反而惡言相向，隨即通報鐵路警察中壢分局警方協助處理，員警當下解除女乘客運送契約，請其於中壢站下車。

▲一名女乘客昨天下午搭乘台鐵521號莒光號南下列車，行經鶯歌至桃園路段時，突然在列車上做體操，怪異行為引發乘客矚目。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲一名女乘客昨天下午搭乘台鐵521號莒光號南下列車，行經鶯歌至桃園路段時，在列車上做體操引發乘客矚目。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

該名女乘客不當躺臥於列車座椅行為，已違反鐵路法第71條第一項第十一款、無故躺臥於車廂內或月台上之座椅，不聽勸阻，可處新台幣1500以上7500元以下罰鍰；另不正當使用車廂行李架行為亦涉違反鐵路法第68-1條第二項第三款任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作;可處新台幣1萬元以上1百萬元以下罰鍰，旅客乘車途中如遇有乘客影響乘車秩序時，可透過簡訊：0921-765-125或撥打（02）2191-0096聯絡台鐵客服中心，通知列車長即時前往協處。

鐵路警察局表示，經查昨天下午近5時許，台鐵521次莒光號第7車，在鶯歌至桃園站區間間，1名女乘客坐於列車椅背手吊掛置物架，鐵路警察局中壢派出所獲報派員前往處理，列車長認為女乘客情緒不穩且認有影響列車行駛情事，當場表示將解除運送契約，員警陪同女乘客於中壢站下車，後續將依違反鐵路法第68之1第5款函移主管機關交通部鐵道局裁處。

▲鐵路警察局中壢派出所所長江正鉅說明員警處理過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）