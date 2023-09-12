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秋節前夕敬軍　桃園市議會感謝國軍保家衛國辛勞

▲秋節前夕敬軍，桃園市議會感謝國軍保家衛國辛勞

▲秋節前夕敬軍，桃園市議會感謝國軍保家衛國辛勞。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為感謝國軍弟兄，平時守護國家安全，支援地方政府災害搶救工作，桃園市議會12日於秋節前夕，由議長邱奕勝致贈派駐桃園的9個部隊及相關單位5-15萬元不等慰勞金；頒贈陸軍步兵第109旅慰勞金時，邱議長透露係其曾服役單位，格外親切！

桃園市軍人服務站站長房明德表示，國軍官兵近期因營區開放、災防演練及國慶展演等任務相當忙碌，尤其現今面對諸多地緣政治風險及天災事故頻傳，讓工作更是充滿挑戰。此次的慰勞活動是對國軍們的重要肯定，能增強大家的士氣與凝聚力。

▲秋節前夕敬軍，桃園市議會感謝國軍保家衛國辛勞

邱議長強調，國軍官兵們平時勤於操練，守護國家安全；災害時派遣兵力，支援地方政府災害搶救工作，他們的默默奉獻是人民能安居樂業的前提。中秋節是家庭團圓的時刻，但有許多國軍為了國家的安全，無法和家人共度佳節，希望能藉由加菜金慰勞他們的辛苦。

▲秋節前夕敬軍，桃園市議會感謝國軍保家衛國辛勞

市議會表示，本次秋節勞軍活動受贈軍方單位包括：陸軍第六軍團指揮部、陸軍特種作戰指揮部、陸軍航空第601旅、陸軍飛彈光電基地勤務廠、海巡署北部分署、憲兵指揮部桃園憲兵隊、陸軍步兵第109旅、陸軍第六軍團53工兵群、國防部軍事安全總隊-桃園工作組等9個單位。

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