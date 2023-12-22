桃園蓮華寺負責人幫郭台銘連署　檢依違反選罷法收押3人起訴4人

▲桃園地檢署今年10月指揮市調處與警方搜查桃園市蓮華寺江姓負責人等人，涉嫌幫郭台銘連署案涉及賄選，桃檢今天起訴並移審桃園地院。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鴻海創辦人郭台銘今年9月決定投入總統大選並發起連署，桃檢接獲檢舉後指揮桃園市調處與警方搜查桃園寺廟蓮華寺，其中江姓負責人涉嫌以一份連署書300元代價期約賄選，檢方將涉嫌賄選的江姓負責人、呂姓女子與聶姓女子等3人約談後向地院聲押獲准；桃檢經過2個月調查後今（22）日依違反總統、副總統選罷法將江姓負責人、呂姓女子、聶姓女子與林姓婦人共4人提起公訴，全案移審桃園地院，其中前3人目前都在押中。

檢警調查，檢方今年9月間偵辦郭台銘連署賄選案，查出桃園區知名寺廟蓮華寺71歲江姓負責人、53歲呂姓女子與同齡聶姓女子等3人涉嫌違反總統副總統選罷法，指揮桃園市調處、桃園警分局搜索扣得相關事證後，檢察官認為被告江姓等3人涉嫌重大向桃園地院聲押獲准。

桃檢查出，蓮華寺江姓負責人私下幫郭台銘連署希望達到連署門檻，江涉嫌於今年9月間在蓮華寺辦公室內邀約呂姓女子，以1份300元對價幫郭連署，繳交連署書或提供身分證影本即可獲得300元對價之賄絡，呂女同意後由江提供1至2萬元之賄賂以預備為行賄之用交給呂女，同年10月16日由呂女在與聶女共同之國中群組中，傳訊組內成員「有沒有人要連署郭台銘，工作費1個300元」，以此方式行賄群組內含聶女在內之7人及其家人，聶女事後收受900元之對價賄賂，因而提供3份連署書予呂女。

檢方後來又查獲呂女以相同方式前後約收了約80份連署書，呂女等人事後再將連署書交由江姓負責人，檢調根據檢舉後約談江姓等3人，但江姓負責人等人均否認賄賂與交付賄賂之意，江姓負責人與呂女均辯稱那是工作費或勞務費用，並非用於連署費；另林姓婦人於10月間則透過呂女參與連署，包括家人都參與連署並提供每份300元連署費用，但事發後，其家人已主動繳回300元連署費用。

檢方認為在押中的江姓負責人、呂姓女子、聶姓女子所為係違反總統、副總統選舉罷免法包括預備、行求、交付賄賂等犯行起訴，全案共扣案6300元賄賂證據則向桃園地院應依違反總統、副總統選罷法第87條第3項宣告沒收。