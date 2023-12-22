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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／侯友宜回嘉人氣爆棚！　朴子綿延1公里支持者不斷沿街放彩炮

▲▼ 侯友宜回防嘉義車掃，朴子人氣爆棚 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜回防嘉義車掃，朴子人氣爆棚 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／嘉義報導

國民黨總統候選人侯友宜今（22）日下午回到故鄉嘉義朴子，車掃從朴子高明寺一路掃到巡天宮，短短25分鐘的車程，沿途支持者絡繹不絕，其中更有一公里長的路線站著滿滿揮舞國旗的民眾、手高舉比3號，甚至有支持者自發放煙火、彩炮。侯友宜在下午致詞時提到，他是嘉義朴子小孩，嘉義人疼惜自己人，「我們一定會大團結」，從朴子到嘉義，到全台灣，不分黨派，不分顏色，大家共同拚。

侯友宜今一整天都在嘉義掃街拜票，在廟宇參拜時，不少民眾高喊「不分黨派挺友宜，團結嘉義出頭天」、「故鄉大團結，總統一定贏」。其中，在朴子車掃時，儘管天氣寒冷，仍有路段支持者手牽手站街邊支持，綿延1公里的街道站著滿滿的支持者，民眾手上也都揮舞國旗，甚至有支持者自發性發放煙火、鞭炮、彩炮等，整條路上相當熱鬧。

▲▼ 侯友宜回防嘉義車掃，朴子人氣爆棚 。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜受訪時，媒體問到，今日正副總統蔡英文、賴清德也都來嘉義，是不是擔心被他超車，是否覺得隔空較勁？侯友宜表示，他是嘉義朴子小孩，人親、土親，嘉義人疼惜自己人，一定會大團結，要團結的第一步，就是團結他的故鄉朴子，從朴子到嘉義，到全台灣，不分黨派，不分顏色，大家共同拚，一起讓國家可以安定，社會可以安全，人民可以安心。

侯友宜再說，今天看到很多認真打拚的民意代表、奉獻一生在這個土地的人，跟他站在一起，他們會用這個態度，才有辦法團結台灣，國家才有機會與希望，一起創造更好的經濟環境，生活才可以安定，所以從嘉義開始，嘉義人疼惜自己人，大家一起拚、向前走。

媒體問，民進黨大咖都來，是不是擔心被他超車？ 侯友宜再說，最重要的是有沒有以人民為念，所有的大咖都不如人民的大咖，「人民是我們最大的咖」，一起以民為天，人民最大他們最小，站在台上講話的人永遠是最小，台下聽的人永遠是最大的，要學謙卑的精神，來看待人民對他們的要求，要認真打拚，這塊土地才有機會跟希望。

▲▼ 侯友宜回防嘉義車掃，朴子人氣爆棚 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 侯友宜回防嘉義車掃，朴子人氣爆棚 。（圖／記者崔至雲攝）

 

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