侯友宜推4支Rap短片搶青年票！　猛攻綠營執政沒腦袋：害死整個世代

▲國民總統候選人侯友宜日前出席反抹紅影片發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜競辦今（22日）發布4支20秒Rap短片，由泰雅族青年支持者創作，內容細數民進黨八年完全執政以來的各項措施及爭議，包括，8000億的前瞻基礎建設計畫、兵役延長一年、新潮流爭議等，並怒轟民進黨「執政者八年沒有腦袋，害死整個世代」，期待透過「侯康配」來實現政黨輪替，為台灣帶來改變。

侯友宜競辦新聞組副召集人錢震宇表示，侯康配推出許多攸關青年福利的政策，包括，侯康貸購屋免頭期、學貸免利息、最低基本薪資3萬3等政策後，引發許多青年關注，因此，今天進一步釋出由泰雅族青年創作的Rap廣告，希望讓更多人了解，有很多年輕人非常支持侯康配。

這4支Rap短片的內容，主要是抨擊綠營操作抗中保台、前瞻計畫、兵役延長，以及新潮流爭議。侯友宜競選辦公室發言人江怡臻說明，民進黨的壞，有目共睹，侯辦藉此用Rap來道盡民進黨執政八年來的諸多爭議，其中，包括歌詞提到的「跟對潮流，就能擠身上流，一起合汙同流，才是新的潮流」，就連民進黨自己應該也相當有感。

此外，侯友宜競選辦公室發言人呂家愷在現場Rap了一段，並提及，許多年輕人創作Rap，都是社會寫實風格，今天釋出的Rap，能夠反映年輕世代對民進黨執政以來，最真實的感受。最後，他還呼籲，希望透過Rap讓大街小巷都可以琅琅上口，更加清楚明年總統大選要選擇誰。