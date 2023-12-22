賴清德宣布萬里老宅公益信託　黃光芹轟：知法犯法！真違建假公益

▲資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）



記者詹宜庭／台北報導

對於萬里老家違建爭議，民進黨總統候選人賴清德日前在政見會上宣布將交付公益信託；不過，資深媒體人黃光芹卻開轟，賴面對違建爭議，竟然知法犯法，真違建、假公益，用信託的障眼法欺世盗名，並遂行違建可以不拆的目的，直言「就法論法，一體適用，轉移焦點也不能改變涉案的事實。」

「違法變公益，違建可信託，我也是醉了！」黃光芹22日在臉書發文痛批，賴清德不是沒有當過縣市首長，他還是3組總統候選人中，唯一具有中央行政經驗者，未來很可能是國家領導人，如今面對違建爭議，竟然知法犯法，真違建、假公益，用信託的障眼法欺世盗名，並遂行違建可以不拆的目的，此例若開，未來將如何執政？

黃光芹指出，信託就是信託出去託管，當事人隨時可以收回，信託並非捐贈，捐贈必須過戶，顯然賴清德並不打算捐。套句前中研院院長李遠哲的說法，「民進黨没有向上提昇，反而向下沈淪」，況且「賴皮寮」的興建與附屬的園藝、攔水壩等設施，以及昂貴錦鯉，是否超過300萬？是否有不當的政商關係？近期都會有人陸續踢爆。

黃光芹透露，前立委蔡正元查出，賴父之前所在的工寮，地址是中福路31號而非84號，賴清德現在這棟84號違建，當年是礦商的辦公室，賴的老家應在對面，而礦業用地不得興建房舍，其他礦工家庭早被遷走，為何賴家可以找一塊地，擴建成兩百多坪，形成特權？

黃光芹痛批，民進黨標榜轉型正義，卻把別人都轉了而自己不轉。她認為，賴清德不能視別人的悲情不是悲情，而自己父親的悲情則管用三代，直言「就法論法，一體適用，轉移焦點也不能改變涉案的事實。」