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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北第6選區／張宏陸送冬至祝福　林國春一早合體「板橋東西軍」

▲新北第6選區，林國春（右）三戰張宏陸（左）。（圖／張宏陸、林國春FB）

▲張宏陸（左圖右）三戰林國春（右圖左）。（圖／張宏陸、林國春FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024立委選舉倒數22天，新北第6選區最受矚目的一戰，莫過於2號國民黨林國春「三度交手」3號民進黨張宏陸。今（22日）天是冬至，張宏陸先在粉專向選民送上祝福，接著就與前行政院長蘇貞昌到湳興市場掃街；林國春也不畏寒流，一早就和新北第7選區候選人葉元之合體，到華江橋頭拜票，展現勤懇態度。

今日是冬至，張宏陸上午在粉專貼文送上祝福，也提醒選民，「寒流來襲，低溫下探10度以下，提醒您要注意保暖，不要感冒囉！」接著就到湳興市場，「非常感謝蘇貞昌院長陪同，一大早就來到市場與我們一同與民眾朋友們見面！」

林國春則是一早約7點就開直播，「華江橋頭，板橋東西軍」，和新北第7選區候選人葉元之一起在華江橋頭站街口，展現板橋東西軍團結的決心，「每天我就是在街邊和大家問候，一步一腳印爭取選民的認同，翻轉板橋進入立院為民喉舌。」

新北第6選區（板橋區中正里等65里）已擔任兩任立委的張宏陸挑戰三連霸，對上市議員林國春，兩人這是三度交手。據了解，張宏陸有現任優勢，還曾獲公民監督國會聯盟評鑑為優秀立委，加上過去有代理板橋市長的經驗，扎根很深、形象良好，可穩中求勝。他目前則是以政績牌，盼爭取年輕選票。

至於林國春在新北市升格後，擔任四屆市議員，有三次更是選區最高票，代表有一定實力。出身警界的他在擔任議員時，曾數次打擊弊案，正義形象深得選民心。另外，這次超過六成民意希望政黨輪替，林國春也持續針對時事抨擊中央，盼獲中間選民青睞，「三戰張宏陸」有機會成功。

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