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賴清德以「公益信託」為老家解套　賴士葆：副手財產本就要信託

▲國民黨團 召開「賴清德 大說謊家！ 還在說謊？ 記者會 賴士葆 林為洲 游毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 國民黨立委候選人賴士葆參與「賴清德大說謊家！還在說謊？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨總統候選人賴清德日前在政見發表會中拋出，願以「公益信託」的方式，將萬里老家捐出作為礦工紀念館使用。對此，國民黨立委候選人賴士葆今（22日）在臉書表示，根據法條，副總統除了自住戶之外，其餘財產本來就都該交付信託。然而，賴清德競辦發言人陳世凱則拋出高院判決回擊，並指出萬里老家並非於賴清德名下的財產，但持有的家人也支持「公益信託」的選擇。

賴士葆提到，賴清德的「賴皮寮」風波在網路上掀起爆量創意十足的短影音製作，賴清德或許以為信託就可以交代，殊不知治絲益棼，一開始因為貪戀與私欲，不願意誠實以對，以至於火愈燒旺，愈發不可收拾，公益信託沒有解決問題，反製造更多問題。

為此，賴士葆點出，《公職人員財產申報法》第七條，正副總統、五院院長、縣市長、公營事業首長等人的財產，除了自住的一戶之外，其餘的財產都必須交付信託。賴士葆說，所以賴清德把原本就該信託的財產，作為「賴皮寮」的解套妙方，這樣分明就是唬弄社會。

此外，賴清德老家目前的財產登記在已成年的兒子名下，賴士葆指出，如果為了兌現承諾，就必須先從兒子名下過戶到賴清德的名下，再信託出去，但他們都是一家人，這樣的意義何在，更何況信託不是捐贈。

同時，賴士葆還提到，賴清德稱賴皮寮是親戚的房子，依法其實不受國安特勤保護，當輿論提出質疑之聲，賴清德競選總部發言人表示賴的萬里寓所區域警衛安全一切依法辦理，沒有例外、沒有特權。

不過，這樣的回應也讓賴士葆困惑，賴清德的七親八戚何其多，如果沒有特權怎不派國安去保護所有的親戚？「現在面對社會觀感不佳，一片訕笑批評之聲，趕緊說依法撤離特勤，其實國安人員的進退之間，就是特權，完全都談不上依法行政。」

賴士葆認為，賴皮寮的所有人是位高權重的副總統，現在要選總統，其他的政治人物的違建都受到較嚴格的檢驗，都自動拆或是捐出，只有賴清德始終頑強對抗民意與法治。

賴士葆痛批，現在更不該把所有的礦工綁在一起被檢驗，情緒勒索兼道德綁架其他礦工，這樣私心太重，從頭到尾只為自己著想只想到獲取最大的利益。

賴士葆說，現在大家也在檢驗國土署挖空心思要替賴皮寮解套，如何將非法變成合法來幫賴清德擦脂抹粉，成為愛心滿滿的公益人士 。

針對在野陣營對「公益信託」的質疑，陳世凱拋出最高法院92年度台上字1594號的民事判決反擊，指出建物是否登記並非「公益信託」的前提，同時，賴清德的家人才是老家現在的持有人，老家非屬賴清德名下的財產，但家人也都很支持「公益信託」的選擇，並已委託律師處理相關事宜。

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