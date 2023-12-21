19歲男拒赴柬遭脫光虐死！8惡煞爽戰酒店妹到天亮...續押牢中過年

記者黃宥寧／台北報導

新北市19歲陳姓男子拒赴柬埔寨從事不法工作，慘遭惡煞陳明賢、「浩哥」等人設局帶到蘆洲區汽車美容店囚禁脫光虐打致死。士檢今（21日）將陳等10人依傷害致死等罪起訴，在押8人移審法院。士院傍晚分別由3名法官同時召開接押庭，陳嫌等人均否認傷害致死重罪，合議庭以有串證等之虞，裁定續押8人，並禁止接見、通信。

起訴指出，陳明賢、張瑋成、林詣珉、綽號「浩哥」鄭男（通緝中）等人想招募19歲陳男前往柬埔寨從事不詳活動，並提供零用錢花用，但陳拒絕且在Instagram限時動態上張貼「我有惹到你們要處理我，我都沒意見，沒惹到你想碰我那先過我哥那一關」，鄭因此心生不滿，透過TG軟體「浩哥發大財」群組，指示林等人逼迫陳赴柬，並全程錄影。

今年8月23日晚間10時許，汪昊煜邀約陳男到他與丁育強經營的蘆洲區某汽車美容店，汪、丁召集2名少年及員工陳明雄等數人前往現場，可憐的陳無處可逃，就在店內遭持球棒、刀械、虐打近100下，更被脫光命跪下，雙手、腳遭綑綁。

汪則以手機錄下，並要現場的人將陳拖出休息室外，持續以辣椒水噴灑陳，而陳已渾身傷，還被拖去洗手間清洗，且威脅陳不能報警，否則死於非命，一夥人暴打陳至翌日凌晨0時左右。

▲惡煞打死人還若無其事上酒店玩到天亮。（資料照／記者張一中攝）

眾人見陳已奄奄一息，還將其雙眼以膠帶纏繞，再將人塞入車內，載往淡水區某住宅。凌晨2時許，林等人發現陳不斷嘔吐且沒有反應，大小便失禁，急忙叫救護車將他送醫急救，但陳到院前已無生命跡象，經搶救後於2時51分不治身亡，死因是遭人毆打、嘔吐，導致身體多處大面積擦瘀傷、嘔吐物吸入呼吸道，導致皮下軟組織、窒息。

傍晚開接押庭，林等人否認傷害致死重罪，僅認普通傷害罪。21歲陳威豪喊冤說：「我有搶別人球棒，試圖阻擋」，其委任律師則表示，陳為邊緣角色，希望能以交保取代羈押。

美容店員工陳明雄向法官表示，是聽老闆丁育強指示做事，清理地上血跡，因為怕影響隔天開門做生意，犯後也不知道被害人死亡，因為丁、汪就帶著他跟江健毅去酒店，一路玩到天亮7點才離開，早上睡醒去吃早餐，警察突找上門才知道出人命。

▲19歲陳男遭10人活活虐死。（資料圖／記者陳以昇翻攝）



合議庭認尚有共犯在逃且被告訊問後否認犯行，若命具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，似不足以確保後續訴訟程序之順利進行，裁定林柏紳、陳明雄、江健毅、丁育強、陳勝賢、張瑋成、林詣珉、陳威豪8人續押3個月，並禁止接見、通信。