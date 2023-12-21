19歲男拒去柬埔寨...汽車美容店遭虐死！10煞起訴「浩哥」落跑

記者黃宥寧／台北報導

視人命如草芥！惡煞陳明賢、「浩哥」鄭嫌等人想招募19歲陳男赴柬埔寨從事不法，並供零用錢花用卻遭拒，鄭惱羞後，指示林等人將陳押到蘆洲區汽車美容店囚禁虐打，眾人將陳打到奄奄一息後，打119送醫，陳男最終因嘔吐物吸入呼吸道窒息亡。士林地檢署21日偵結，依傷害致死罪將陳等10名惡煞起訴，全案移審法院，將由國民法官專庭審理。

起訴指出，陳明賢、張瑋成、林詣珉、綽號「浩哥」鄭男（通緝中）等人想招募19歲陳男前往柬埔寨從事不詳活動，並提供零用錢花用，但陳拒絕且在Instagram限時動態上張貼「我有惹到你們要處理我，我都沒意見，沒惹到你想碰我那先過我哥那一關」，鄭因此心生不滿，透過TG軟體「浩哥發大財」群組，指示林等人逼迫陳赴柬，並全程錄影。

今年8月23日晚間10時許，汪昊煜邀約陳男到他與丁育強經營的蘆洲區某汽車美容店，汪、丁同時召集2名少年及陳明賢、數名員工前往現場。可憐的陳無處可逃，就在店內遭持球棒、刀械虐打近100下，更被命跪下，雙手、腳遭綑綁。

▲19歲陳姓男子遭眾人活活虐死。（資料圖／記者陳以昇攝）

汪則以手機錄下，並要現場的人將陳拖出休息室外，持續以辣椒水噴灑陳，而陳已渾身傷，更被拖到洗手間清洗，被威脅不能報警，否則死於非命，一夥人暴打陳至翌日凌晨0時左右。

眾人見陳已奄奄一息，還將她雙眼以膠帶纏繞，再將他塞入車內，載往淡水區某住宅，凌晨2時許，林等人發現陳不段嘔吐且沒有反應，大小便失禁，急忙叫救護車將他送醫急救，但陳到院前已無生命跡象，經搶救後於2時51分，因遭人毆打、嘔吐，導致身體多處大面積擦瘀傷、嘔吐物吸入呼吸道，導致皮下軟組織、窒息而不治身亡。

士林地檢署抽絲剝繭調查完，認陳宥存、林詣珉、張瑋成、汪昊煜、丁育強、江健毅、陳明賢、林柏紳、陳明雄、游治緯共10人，涉傷害致人於死、3人以上攜帶兇器對被害人凌虐而私行拘禁等罪，依法起訴，且林等人為成年人，與2名少年共同實施犯罪，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。今移審士院，預計下午召開接押庭。

因此案屬故意犯罪因而發生死亡結果的情形，符合國民法官參與審判，今日下午移審士林地院，也將完成分案，將由國民法官專庭審理。