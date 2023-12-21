人夫偷吃「請假上摩鐵激戰」　小三2關鍵吞敗訴賠25萬

記者黃翊婷／台北報導

莊姓人夫被妻子抓包外遇同事劉姓女子，兩人在2022年7月至10月間多次相約出遊，還請假共赴摩鐵，結果雙雙挨告。雖然劉女強調是莊男謊稱已經離婚才會誤信，但同事作證曾明確告知她莊男的婚姻狀況，加上她自己也有在LINE中向他人抱怨此事，最終並未獲得士林地院法官採信，莊、劉兩人被判應連帶賠償25萬元。

▲莊男坦承外遇劉女，還與對方上摩鐵發生性行為。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

莊妻在判決書中主張，和丈夫已經結婚9年，感情融洽，但自從劉女在2022年與丈夫成為同事之後，兩人便發展出婚外情，光是2022年7月至10月間就相約前往摩鐵4次，其中2次是特地請假外出、1次是丈夫騙她去上班、1次是出遊返程時順路去開房間，他們還會相約接送上下班、一起出去玩、一起吃飯、逛超市等等，種種行為皆侵害到她的配偶關係身分法益，且情節重大，因此決定提告求償100萬元。

對於妻子的控訴，莊男坦承外遇，並表示一開始有說謊騙劉女自己已經離婚，兩人在2022年7月初交往，之後曾一起出遊，也有在摩鐵發生性行為，劉女直到同年8月才知道他其實還沒離婚。

劉女也表示，她確實曾與莊男交往，交往期間也發生過性行為，但在莊男主動示好追求時，她曾向同事詢問莊男的婚姻狀況，得到的回覆均為「好像已經離婚了」，加上莊男也謊稱已經離婚，她才會誤信並答應交往。

不過，兩人的同事A出庭證稱，劉女曾多次向他詢問莊男的婚姻狀況，還問他「莊男是否在婚姻狀態中」，當時自己明確表示莊男尚未離婚，並反過來追問劉女為何要問這件事，劉女則沒有回答。

除此之外，劉女在與另一名友人的LINE對話中也曾抱怨，「一開始6、7月的時候我知道（指知道莊男有配偶），所以我一直問XX他們離婚了沒」。士林地院法官認為，從同事證詞和LINE對話可知，劉女應該在2022年7月間就已經知道莊男隱瞞已婚身分，卻沒有積極確認此事，反而繼續與對方約會，顯然是有意侵害莊妻的權益。

法官接著說道，上述行為對莊妻的婚姻破壞程度非輕，考量到莊男月收入大約5、6萬元，劉女月收入大約3萬元，最終判兩人應連帶賠償莊妻25萬元較為適當，全案仍可上訴。