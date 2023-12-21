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快訊／炎亞綸到了！涉外流私密片今出庭　耀樂走秘密通道進地院

▲▼炎亞綸外流外成年私密片遭起訴，士林地院開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

▲炎亞綸外流外成年私密片遭起訴，今上午抵達士林地院出庭。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

藝人炎亞綸（吳秉孺）今年6月爆發性醜聞，遭網紅耀樂指控性侵，及拍攝、外流未成年人性愛片，導致演藝事業全面停擺。檢方日前調查後，就性侵部分認為罪證不足，予以不起訴；但由於炎亞綸拍攝性愛片時耀樂尚未成年，且炎事後還涉嫌將影片外流，遭依《兒少性剝削防制條例》拍攝、意圖散布而持有少年性影像等2罪起訴。今(21日)上午士林地院首度開庭，炎亞綸稍早也現身出庭。

全台今年爆發#Metoo風波，6月間意外燒到炎亞綸，網紅耀樂控訴炎亞綸在他未成年時期偷拍性愛影片、違背意願發生性行為，還大動作召開記者會指控；炎也突襲到場兩度鞠躬道歉。全案曝光後引起社會輿論譁然。

由於本案發生時耀樂尚未滿18歲，士林地檢署介入偵辦後，雖認為妨害性自主部分罪證不足，予以炎不起訴處分，但拍攝性愛私密影片、及外流散布影片部分，檢方認為炎亞綸罪嫌重大，因此於11月依《兒童及少年性剝削防制條例》提起公訴。本案今(21日)首度開庭，炎亞綸上午9時許抵達士林地院，身穿運動外套、戴著口罩，雙手插口袋，不發一語快步走進法院；而耀樂則以被害人身分走秘密通道，未走大門進入地院。

▲▼炎亞綸外流外成年私密片遭起訴，士林地院開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

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