傳和解金開價千萬！炎亞綸+大咖作詞人首出庭...他回「不能說」

記者黃宥寧／台北報導

藝人炎亞綸（吳秉孺）遭網紅耀樂指控趁他熟睡時性侵、偷拍、外流2人性愛影片，炎被依《兒少性剝削防制條例》拍攝、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴，性侵部分不起訴確定。今（21日）士林地院首開庭，炎與陳姓作詞人以被告身份出庭，耀樂在法院安排下隔離問訊。據悉，和解金額雙方達成「繼續談談」共識，法院將另訂時間「續行」調解。

士院訂上午9時30分開庭（採不公開審理），炎的陳姓密友因下載留存私密影片遭訴，他今一身黑穿搭由2名律師陪同低調出庭，炎亞綸則委由王牌大律師鍾維翰、陳達德辯護。

開庭前，法院先安排炎與耀樂進行調解，耀樂則懇請不與炎亞綸正面碰面，因此於調解室過程僅有他與炎的律師談和解細節，逾30分鐘才開庭。

由於耀樂為被害人，因此在法院指引下前往設有雙向電視系統、單面鏡指認牆及變聲等設備的「性侵害等專用法庭」開庭，與炎亞綸完全未直接碰到面。

▼耀樂與炎亞綸。（合成圖／記者黃宥寧攝）

庭訊約30分鐘左右，耀樂一身灰從法院大門走出，面對鏡頭他表示今天過來只是針對案情作解釋，並沒有跟炎亞綸在同個空間見面，但目前心情還是蠻沉重的，對於炎在庭上的回應，他強調他沒有想要用過多情緒去做解釋，一切已進入司法程序，不好對案情做說明，結束後便快步離去。

隨後，炎亞綸步出法院，面對記者問「心情還好嗎？」，他回應「OK啊！我們這邊就是盡最大的誠意和努力，讓彼此雙方的條件可以滿足到和解的狀況」，至於被問及和解數字，他僅揮手回「不能說耶」，隨後步上保母車離開。

據了解，調解時未有陳姓密友，僅有耀樂與炎亞綸，而耀樂提出的和解金額疑逾千萬，雙方則達成「繼續談談」的共識，並未破局，而耀樂目前疑無委任律師，法院將視情況，另訂時間再安排雙方「續行」調解。