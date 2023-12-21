　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

日本延岡市蒞府拜會黃偉哲　盼促進台日進雙方教育交流

▲日本宮崎縣延岡市小泉智明副市長，21日率團蒞府拜黃偉哲市長，雙方就兩市產業、教育等交流進行討論。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本宮崎縣延岡市小泉智明副市長，21日率團蒞府拜黃偉哲市長，雙方就兩市產業、教育等交流進行討論。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本宮崎縣延岡市小泉智明副市長，21日率團蒞府拜黃偉哲市長，雙方就兩市產業、教育等交流進行討論，新聞及國際關係處長蘇恩恩、經濟發展局長林榮川也出席與會討論。

▲日本宮崎縣延岡市小泉智明副市長，21日率團蒞府拜黃偉哲市長，雙方就兩市產業、教育等交流進行討論。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，很高興能在台南見到小泉副市長，延岡市在地的企業「旭化成株式會社」在本市官田區也有投資設廠，聽聞小泉副市長此行將參觀華旭工廠，也跟台南成大附工交流，成大附工是台南歷史悠久的高等技術院校，培養許多優秀的理工科人才。很開心藉著企業的投資讓兩市開始交流，就如同日前台積電在熊本投資，也拉近了台南與日本的距離，期望透過此次訪問，開啟兩市教育、體育等更多方面的往來。

▲日本宮崎縣延岡市小泉智明副市長，21日率團蒞府拜黃偉哲市長，雙方就兩市產業、教育等交流進行討論。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長也希望延岡市的朋友們此行能在台南多走走逛逛，台南不但是歷史古都也是科技新城，更是跟日本有特別緣分的城市，台南的知事官邸目前仍保留裕仁天皇停留過的房間、紀念濱野彌四郎的水道博物館也有許多市民參觀、嘉南平原農業的灌溉也仰賴八田與一技師建造的烏山頭水庫。而明年是台南400，台南將舉辦國際蘭展和台南燈會等一系列活動，黃市長邀請貴賓明年來台南體驗古都魅力。

▲日本宮崎縣延岡市小泉智明副市長，21日率團蒞府拜黃偉哲市長，雙方就兩市產業、教育等交流進行討論。（圖／記者林東良翻攝，下同）

小泉副市長表示，感謝台南市的歡迎，誠如黃偉哲市長所說，台積電在熊本的投資受到九州非常大的注目，尤其到成大附工交流時，感受到台日雙方人文素養、文化禮儀的部分都很相像，目前延岡市也非常努力在工業教育，期待以這次交流為契機促進未來雙方學生、年輕人的交流。

黃偉哲市長則回應，期待未來除了高中生的教育交流，也能擴展至中小學間的互訪，尤其冬天時台南比較溫暖，歡迎延岡市的學生球隊來台南移地訓練或是參加友誼賽。

▲日本宮崎縣延岡市小泉智明副市長，21日率團蒞府拜黃偉哲市長，雙方就兩市產業、教育等交流進行討論。（圖／記者林東良翻攝，下同）

延岡市位於日本九州宮崎縣北部，人口約11萬4,000人，坐擁日豐海岸國家公園及祖母傾國家公園。該市主要產業為工業，「旭化成株式會社」為該市重要企業，由於該企業於官田區亦有投資，因此透過本府協助媒合，未來將與成大附工開啟以科學技術為主的交流。

ET快訊
許佳玲「曖昧粉絲」遭捅死？ 　親弟發聲：讓她安心走
快訊／6官兵落水！　蔡英文急改行程直奔艦隊指揮部
不是墾丁、太魯閣！　台灣「最強國家公園」716萬朝聖
快訊／買菜遇死劫　永和女拔管宣告不治
聖誕節「陰莖骨折」激增！　醫點名1愛愛體位要小心
蔡詩芸全說了！　浴室恩愛王陽明：想拼第二胎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

公東高工「星空中的聖誕奇蹟」木工作品　受邀梵蒂岡百座馬槽展

嘉義縣消防局猛男日曆　人文地景+在地農產全入鏡

嘉義市跨年晚會推胖卡市集　丁噹、王燦跨世代歌手熱鬧開唱

賴清德萬里違建→博物館　台南藍營狂酸「綠能我不能」

日本延岡市蒞府拜會黃偉哲　盼促進台日進雙方教育交流

科技業年度大事！台電出動破百人完成南科歲修　200家廠商受惠

媒體民調高虹安就職週年　6政策滿意度破6成

元旦連假將至　台東監理站提醒：各代檢廠暫停車輛檢驗

高虹安率團參訪矽谷交通局　交流智慧城市交通升級策略

返國後請把握「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」　防治臭蟲跟回家

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

公東高工「星空中的聖誕奇蹟」木工作品　受邀梵蒂岡百座馬槽展

嘉義縣消防局猛男日曆　人文地景+在地農產全入鏡

嘉義市跨年晚會推胖卡市集　丁噹、王燦跨世代歌手熱鬧開唱

賴清德萬里違建→博物館　台南藍營狂酸「綠能我不能」

日本延岡市蒞府拜會黃偉哲　盼促進台日進雙方教育交流

科技業年度大事！台電出動破百人完成南科歲修　200家廠商受惠

媒體民調高虹安就職週年　6政策滿意度破6成

元旦連假將至　台東監理站提醒：各代檢廠暫停車輛檢驗

高虹安率團參訪矽谷交通局　交流智慧城市交通升級策略

返國後請把握「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」　防治臭蟲跟回家

柯文哲「農地停車場」確定12／22開刨　大型機具已抵達現場

ECFA關稅減讓被砍　陸委會：主管機關今年4月就有研判

全福乾眼症新藥三期解盲結果出爐　主要療效未達標

陸客偏愛處女！豪擲18萬買初夜　未成年少女被騙曼谷賣淫

柯文哲被消失44秒　中選會：民視合法、有其他媒體遭檢舉

教到一群「躺平學生」不交作業還狂睡！老師煩惱：會不會變啃老族

台北6間餐廳超有氣氛！85樓夜景、米其林推薦過美味聖誕節

林飛帆批侯柯低劣　違法得利＆投機獲利還罵工寮

超商新春福袋開賣了！百萬金塊直接送　加碼七龍珠2款限量福箱

網瘋傳「聖誕節送這禮物就分手」　女真的遇到崩潰：一周後就分

黃金鼠首次吃核桃嗑不開　牠氣噗噗跑走：這能吃嗎

地方熱門新聞

桃園100碗　挖掘親民的好味道

圈選大頭照算有效票！老村長抽籤9連霸

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用

交通違規記點放寬　桃園汽車貨運公會批

瑞芳動物之家工程獲金石獎肯定

新北提升交通安全　致力宣導防禦駕駛觀念

南消陳貞榮獲AIT推薦IVLP國際領袖人才參訪

林口南勢國中動土　打造都會型學校

南警助離家32年被宣告死亡婦人落葉歸根

桃園三區12/18-19停水23小時

荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯再來台南演出

賴清德萬里違建→博物館　台南藍營狂酸

南投跨年晚會首度移師南投縣會展中心舉辦

黃偉哲打造韌性城市建構安全家園

更多熱門

相關新聞

中央一般性教育補助款考核台南連3年全國第一

中央一般性教育補助款考核台南連3年全國第一

台南市近年來致力推動各項教育政策，針對中央一般性教育補助款考核項目，透過定期會議列管進度、如期如質達標，2023年考核成績再度奪冠，已連續3年全國第一，優質的教育品質管理成效有目共睹。

黃偉哲打造韌性城市建構安全家園

黃偉哲打造韌性城市建構安全家園

日抗中2024防衛預算創新高

日抗中2024防衛預算創新高

行政執行署國際研討會　走向國際

行政執行署國際研討會　走向國際

大發汽車造假擴大新車暫停販售

大發汽車造假擴大新車暫停販售

關鍵字：

日本延岡市黃偉哲教育交流

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

4：40爆冷「超商一堆人排隊」！真相神展開

職棒球員被控「全飛機等他一家」！陳子豪妻怒反擊

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面