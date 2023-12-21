日本延岡市蒞府拜會黃偉哲　盼促進台日進雙方教育交流

▲日本宮崎縣延岡市小泉智明副市長，21日率團蒞府拜黃偉哲市長，雙方就兩市產業、教育等交流進行討論。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本宮崎縣延岡市小泉智明副市長，21日率團蒞府拜黃偉哲市長，雙方就兩市產業、教育等交流進行討論，新聞及國際關係處長蘇恩恩、經濟發展局長林榮川也出席與會討論。

黃偉哲市長表示，很高興能在台南見到小泉副市長，延岡市在地的企業「旭化成株式會社」在本市官田區也有投資設廠，聽聞小泉副市長此行將參觀華旭工廠，也跟台南成大附工交流，成大附工是台南歷史悠久的高等技術院校，培養許多優秀的理工科人才。很開心藉著企業的投資讓兩市開始交流，就如同日前台積電在熊本投資，也拉近了台南與日本的距離，期望透過此次訪問，開啟兩市教育、體育等更多方面的往來。

黃偉哲市長也希望延岡市的朋友們此行能在台南多走走逛逛，台南不但是歷史古都也是科技新城，更是跟日本有特別緣分的城市，台南的知事官邸目前仍保留裕仁天皇停留過的房間、紀念濱野彌四郎的水道博物館也有許多市民參觀、嘉南平原農業的灌溉也仰賴八田與一技師建造的烏山頭水庫。而明年是台南400，台南將舉辦國際蘭展和台南燈會等一系列活動，黃市長邀請貴賓明年來台南體驗古都魅力。

小泉副市長表示，感謝台南市的歡迎，誠如黃偉哲市長所說，台積電在熊本的投資受到九州非常大的注目，尤其到成大附工交流時，感受到台日雙方人文素養、文化禮儀的部分都很相像，目前延岡市也非常努力在工業教育，期待以這次交流為契機促進未來雙方學生、年輕人的交流。

黃偉哲市長則回應，期待未來除了高中生的教育交流，也能擴展至中小學間的互訪，尤其冬天時台南比較溫暖，歡迎延岡市的學生球隊來台南移地訓練或是參加友誼賽。

延岡市位於日本九州宮崎縣北部，人口約11萬4,000人，坐擁日豐海岸國家公園及祖母傾國家公園。該市主要產業為工業，「旭化成株式會社」為該市重要企業，由於該企業於官田區亦有投資，因此透過本府協助媒合，未來將與成大附工開啟以科學技術為主的交流。