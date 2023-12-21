日抗中2024防衛預算創新高　環時：自衛隊能力急速膨脹

▲日本陸上自衛隊。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

視中國為最大戰略挑戰，近日日本政府已就2024年度中央政府總預算案編列約7兆7000億日圓（約台幣1.7兆元）經費展開最後協調，連續3年創新高。據了解，日方新年度預算內容可說是「全方位發力」，大陸官媒《環球時報》更撰文直指，未來自衛隊的作戰能力將會極速膨脹，值得警惕。

《共同社》報導，日本政府為強化防衛能力，決定從2023年度到2027年度為止的5年內，總計投入約43兆日圓防衛預算。針對明年度預算規模，已大幅超過先前寫下歷史新高紀錄的2023年度原始預算約6兆8000億日圓，目前日政府正展開最終協調，預計會在22日的內閣會議上敲定。

▼ 日本部署的愛國者三型防空飛彈。（圖／取自日本防衛省・自衛隊推特）

報導指出，日本明年的防衛支出，預計購置長程飛彈和完善神盾系統驅逐艦的防空能力。此外，2020年放棄部署「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統後，日方決定打造2艘可配備美國神盾導彈防禦系統的新型驅逐艦做為替代方案，為此明年度將編列約3800億日圓經費。

事實上，日本已在今年流出彈道導彈防禦艦的設計構想，其標準排水量1.2萬噸，艦體長190米、寬25米，滿載排水量將超過1.5萬噸。該艦擁有多達128個垂直發射井，可搭載標準三型系列中段反導攔截彈、標準六型遠程防空系統，以及戰斧巡航導彈，同時艦艇還配備AN/SPY-7超大型有源相控陣雷達。

《路透社》也指出，日本2024年度防衛預算預計投入逾9000億日圓用於彈藥和武器，包含新型艦載防空導彈；約6000億日圓用於加強後勤能力，以便在緊急情況下向西南諸島部署武器和物資，這筆預算含170多億日圓的3艘新登陸艦、3000億日圓的17架運輸直升機，以及一個新的專業運輸隊以提高部署能力。外媒強調，該地區對於保衛台灣至關重要，美日也已同意在西南諸島方向加強訓練和演習。

▼ 日本海上自衛隊。（圖／路透）