中國出手以商逼政　經濟部事先已掌握「國發會估經濟成長率仍會超3%」

▲行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中國大陸國務院關稅稅則委員會公告，明年1月1日起，對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）協定稅率。對此，經濟部次長陳正祺21日說，原來就有充分評估到中方的經濟脅迫和政治操弄行為，由於石化產業市場飽和，國內業者早已主動分散市場，針對受影響的業者也會準備好相關政策工具。另外，國發會主委龔明鑫說，該12項產品對整體經濟衝擊非常有限，評估明年的經濟成長率仍會超過3%。

經貿辦副總談判代表楊珍妮說，關於中國今天宣布對12項產品終止關稅減讓，必須要先澄清，完全不符合國際規範，完全是為了達到政治目的，片面宣布措施，以貿易手段達到政治目的，是屬於經濟脅迫的一種，「我們願意跟中國在WTO架構下持續協商，只要中國願意，我們一定願意在WTO架構下跟中國進行討論及協商」。

針對12項中國今天片面宣布終止適用ECFA的產品，經濟部次長陳正祺說，這些都在原來的評估，「原來就評估中方的經濟脅迫和政治操弄行為，有充分評估」，目前12項裡面，大概8項的最惠國待遇稅率是2％、2項是6.5%、1項是10%。另外，稅率2%的項目裡面有2項是暫定稅率是1%，也就是中方的措施以後原則上會回到最惠國待遇稅率。

陳正祺說，台灣的石化產品主要因為中國在2015年全力發展，所以石化相關品項部分市場已經相當飽和，有產能過剩情況，業者都已經主動分散市場，今年以來跟去年已其實衰退超過2成，「這些產品裡面有些是我們出口比較多，也都有跟業者討論過，這些出口到中國大陸的石化產品，在去年的統計數字大概有20億美金」。

陳正祺強調，政府都有跟業者充分討論，了解整個市場趨勢跟變化，會有4大策略跟業者一起因應，包括透過低碳化、智慧化等方式，提昇改善體質，強化競爭力發展差異化產品和分散市場。此外，受到中國經濟脅迫影響的業者，也準備好相關政策工具，到時候會加碼輔助跟輔導。

國發會主委龔明鑫則說，針對受影響的個別廠商，政府一定會全力協助，包括分散市場等，但因為稅率有差，價差怎麼透過石化產品的品質差異或其他市場來做協助。

龔明鑫說，另外則是對整體經濟影響，大家可看到比例非常低，ECFA佔出口來講已經不到4%，這12項比例又更低，對整體經濟衝擊非常有限，所以明年的經濟成長率，還是不會因為這樣的情況而有改變，還是會超過3%。

▲經濟部次長陳正祺。（圖／記者陳家祥攝）