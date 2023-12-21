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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯辦發布「反抹紅」影片　侯友宜：綠抹紅他人就是低估人民智慧

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜與競辦發言人黃子哲今（21）日召開反抹紅影片發布記者會。侯友宜強調，他走的是反台獨、反一國兩制，對台灣未來最有利的中間路線，台灣未來需要由2千3百萬人共同決定，台灣人民期待兩岸和平，不能因為他主張兩岸要和平、要交流，民進黨就把他抹紅成賣台，這不只是誣蔑他，更是侮辱台灣人民的智慧。

▲侯友宜、黃子哲出席反抹紅影片發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜、黃子哲出席反抹紅影片發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜在記者會表示，他是警察出身，警察就是效忠國家、效忠人民，他61歲出來選舉，就是看不下去台灣現在狀況，台灣沒有分你我、沒有分顏色，最重要是必須團結。每次選舉都是分化、對立、抹黑、抹紅，他不會用意識形態傷害別人，更不會在歷史傷口灑鹽，唯有團結台灣，才有力量面對兩岸、國際各種情勢。

「賴清德選舉沒有招數，就抹紅我是中共同路人」侯友宜強調，民進黨不交流、不對話，就說其他人是中共同路人，賴清德去過上海也是中共同路人嗎？他這支影片就是要告訴所有人，台灣人民是有智慧的，他的名字是侯友宜，友宜就代表他會用這名字，跟全世界的友邦國家做好朋友。

▲侯友宜出席反抹紅影片發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

黃子哲表示，賴清德在媒體專訪中引述趙少康、柯文哲的談話內容來進行抹紅，但實際上並無論及「親」中字眼，所以賴清德根本又再發布假訊息、睜眼說瞎話。這與昨晚政見發表會，賴清德也了2項假訊息來打擊侯友宜如出一轍，也如同之前把幼兒園餵藥案扭曲成餵毒案一樣。

「3問賴清德」黃子哲說，第一問，民進黨不抹紅就不會選舉嗎？還是要躺著吃芒果乾就想贏大選？第二問，游錫堃鬼扯說不需要廉恥，民進黨就集體道德淪喪？人民質疑沒有美德，只有德不配位。第三問，民進黨在選舉只會用意識形態貼標籤抹紅，是不是很沒有人性？依照民進黨邏輯，現在在台灣的中共同路人，恐怕比街上的路人還要多了，中共的在地協力者比公園的協力車更多？民進黨這種方式是無法團結台灣，無助社會和諧，也不能讓國家向前。
 

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