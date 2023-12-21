沒帶頭炒房、特別預算也合法　行政院反擊柯文哲：言論應建立於事實上

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選首次電視政見發表會20日登場，國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲在過程中對政府政策有不少批評。針對柯文哲部分，行政院21日院會列出5點說明回擊，行政院發言人林子倫說，政府沒有帶頭炒房、特別預算也符合公債法規範，囤房稅2.0打假球更是與事實不相符；林呼籲，相關言論也應建立於事實與科學證據之上。

針對柯文哲提到「國有土地應停止標售，提供興建社會住宅，以免成為帶頭炒房元凶」，林子倫說明，財政部2012年間即修正國有財產法第53條，明定面積500坪以上國有土地不得標售，並自2023年起就直轄市屬都市計畫住宅區、商業區面積200坪以上國有土地暫不標售，優先評估作為社會住宅儲備用地，已提供148萬坪國有土地做社會住宅之用，絕無帶頭炒房情事。

第二，有關政府財政狀況等議題，林子倫強調，行政院與財政部已多次澄清，無奈柯前市長仍持續以錯誤資訊誤導視聽，令人遺憾。事實上，特別預算全部都有受到公債法所規範，絕無所謂因為不納入計算才有歲出歲入賸餘的情況。

此外，政府嚴守財政紀律，2018至2023年間，因稅課收入執行優於預期，原編列債務舉借預算數合計6556億元，均未舉借；同時，截至目前為止已還債7960億，明年預算也將再償還1150億，總共超過9千億，中央政府的長期債務比率，已從2016年5月的32.97%，下降到今年11月底的27.2%，不但減少舉債，更是史上還債最多的政府。

第三，柯文哲指稱囤房稅2.0是在打假球云云，與事實並不相符。林子倫說，此次修正條文中即明列房屋所有人之非自住、非出租、非繼承取得共有的住家用房屋，按「全國歸戶」戶數適用「全數累進」稅率課徵，並將稅率範圍調高為2%至4.8%，且所有地方政府「都必須」採行。

修法後，持有多戶新建房屋的人在新標準單價搭配修正條文多重加稅措施下，加稅幅度非常顯著，未來財政部將持續督促稅基調整未達合理範圍的地方政府落實辦理，期使房屋稅稅負更為公平合理。

第四，對於柯文哲提到數位部預算，林子倫說明，立法院於本周二已通過明年度中央政府總預算，事實上，數位部年度預算僅71億元，「1年200億的說法完全不是事實」，柯前市長所屬的台灣民眾黨亦於立法院有黨團，建議柯前市長應多向黨團成員詢問後再發言，較為妥適，也避免持續造成社會誤解。

第五，有關柯前市長說到台灣疫苗採購情況，林子倫說，事實上，政府自2020年9月起逐步採購各廠牌COVID-19疫苗，於2021年間亦陸續獲得台積電、鴻海暨永齡基金會及慈濟基金會，與美國、日本、立陶宛、捷克、波蘭及斯洛伐克等友好國家捐贈疫苗，截至今年6月底總計有9,267.5萬劑，其中6,841萬劑為政府採購，佔比達73.8%，2,426.5萬劑為捐贈，佔比為26.2%，未有所謂「送的比買的多」的情況。

行政院要再次重申，在民主政治的運作下，政府施政本應廣納社會意見，持續反省與精進，但相關言論也應建立於事實與科學證據之上，而非持續為了選舉私利而散布不實資訊，不但不利社會之運作，更恐危害台灣民主自由的發展。希望朝野各界都能有相同的共識，並且身體力行，共同打造台灣成為一個更溫暖、更堅韌的國家。