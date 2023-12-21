批賴清德老宅成「違建紀念館」　藍轟：平時不顧礦區選舉才提款

▲國民黨2024競選發言人凌濤、侯辦發言人江怡臻等今舉行「賴著不拆裝悲情，南鐵強拆的眼淚當失憶？國土署同一人護航？賴不顧礦區，選舉才提款？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨總統參選人賴清德針對老家違建爭議，昨晚政見發表會時宣示，在礦區的居住權獲得保障之後，願把房子交付公益信託，做為「礦工生活紀念館」。國民黨今（21）舉行記者會質疑，賴清德想了107天的解方，就是信託成紀念館，這將成為全球首見、亞洲第一的「台灣合法違建紀念館」？國民黨2024競選發言人凌濤痛批，賴清德把自己當成神，賴清德萬里絕版宅不拆邁入107天，而其解方竟是成立「賴神廟」、「紀念館」，人民看得下去嗎？

凌濤表示，過去一周民進黨全黨上下結合側翼，為搶救賴清德的違建，將所有萬里礦區的家庭都當成他的政治資本做政治攻防；但賴清德當這麼多年的立委、行政院長與副總統，竟從來沒有想過照顧他萬里老家附近的礦區家庭，到了選舉才把人家當成墊背，要如何說服全國人民把台灣交給他？

凌濤說，賴清德說要把房子優先作為礦工生活念館，難道以後所有違法事項捐出來就合法了？難道賣問題雞蛋的雞蛋商說「捐出來」，就沒罪了嗎？超買走私香菸的總統府說「捐出來」，就不需要繼續追查？詐騙集團騙錢後說「捐出來」，詐騙行為就合法了嗎？賴清德活在同溫層中，把自己當成神，所有民眾都看在眼裡，絕對沒辦法接受。

侯辦發言人江怡臻指出，南鐵東移時，拆了400多戶的合法民宅，賴清德還記得曾強迫90歲的高齡長輩要在2小時限時搬遷嗎？「老人家的眼淚你看不見，面對自己的萬里老宅，就一哭、二哭，清德三哭、四哭、五哭」。

江怡臻表示，賴清德從政多年，現在才要捐，是選舉急了嗎？賴清德應該最清楚建物合法化的問題，又到底為這些礦工家庭做了什麼？有為礦區建物合法化解套嗎？以為只要捐出來，就完全沒有事了？

江怡臻批，賴清德的工寮變成花園洋房，還有人駐守，現已成網路上自由創作、拍照打卡的地方；還把責任推給新北市政府。新北市政府2019年發現中央在廢除礦權後，沒有給這些礦工家庭建物合法化一條合理的路徑，所以請內政部務必協助辛苦的礦工家庭，但內政部說依照相關規定，無法讓這些礦區的原有建物變成合法住宅，請問2019年中央是誰執政？

江怡臻指出，現在的國土署署長就是當初賴清德擔任台南市長時，處理南鐵東移的都發局長吳欣修，現在的署長都在為賴清德擦屁股，當年也擦南鐵東移的屁股，兩人應該一起出面說清楚、講明白。