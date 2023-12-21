　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸中止12產品ECFA關稅減讓　趙少康抗議：中共別在選前搞這個！

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選投票倒數，中國商務部日前認定台灣高築貿易壁壘，引發ECFA可能遭到中止的聯想，而ECFA也馬上成為選戰熱門議題。國民黨副總統候選人趙少康今（21）表示，中共不要在選前搞這個，他會反對跟抗議，因民進黨不談也沒招，唯有在ECFA底下談，才能談到對台有利條件，總統候選人侯友宜跟他當選，會兼顧台灣主權跟利益。

大陸國務院宣佈，自明年1月1日起，對原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率。

趙少康今日上午拜會楊寧亞牧師，受訪時表示，中共不要在選前搞這個，真的不好，對台灣影響最大的就是機械業、化工業跟紡織業，中共先從化工業下手，對於化工業的工廠當然有影響，但對勞工影響特別大，因為一群年輕人現在要找工作，化工的可能就找不到。希望北京不要一直在選前，讓人家想說到底要幹嘛，他覺得不好，他會有反對也要抗議。

趙少康指出，民進黨不談也是真的，好像都沒招，要去溝通，要去談，現在提出來是在WTO之下談，其實在WTO之下對我方是不利的，因為送到WTO，是2509項產品不准大陸出口到台灣，這是一個事實，WTO一定會說我方是不公平貿易，只有在ECFA之下談，中共讓利，才會爭取到對台灣比較有利的條件，所以民進黨真的沒有辦法，不能談，不願意談，不會談，不肯談。

趙少康等到當選後，一定會跟中共要求，因為台灣來講，要公平，公平很重要，另外一點，大陸大而台灣小，有的地方大陸讓我方一點，也是天經地義，「我方農業是需要保護，我方是小農制、精緻農業，農業的成本很高，如果都開放，我方農業是受不了的，但這都可以談，不談不是個辦法，老死不相往來，一年還要賺大陸1600億美元，這樣不通，所以如果是侯友宜跟我當選，一定會談，一方面顧台灣的主權，一方面顧台灣的利益，都會兼顧。」

ET快訊
黑人陳建州「在名媛IG留言」！　告大牙敗訴後現蹤社群網站
19歲男拒去柬埔寨　遭10人捆綁虐死！
快訊／賴清德老家遞申報資料　新北證實：未來追5年房屋稅
色影師刮毛性侵外拍女！　「我有買卡通人物拖鞋賠償她」
女富商500萬遭搶　幕後者離奇墜樓亡！23歲大哥遭判8年
虧「妳去天堂」一語成讖！許佳玲真的被砍死　他崩潰道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共中止ECFA＋拋九二共識條件　國安幕僚：估藍難贏乾脆自己出手

連續三屆參選「都抽到1號」　蘇巧慧冒寒風樹林拜票：繼續留國會

總統政見發表會整理！侯友宜3D策略、賴清德4使命、柯文哲強調4點

中國出手以商逼政　經濟部事先已掌握「國發會估經濟成長率仍會超3%」

侯辦發布「反抹紅」影片　侯友宜：綠抹紅他人就是低估人民智慧

快訊／賴香伶曝母親過世　享耆壽95歲

快訊／賴清德老家遞申報資料　新北證實審查中：將追繳5年房屋稅

萬里特勤租用賴兄宅？　賴清德競辦：典型選舉抹黑

轟賴清德拿「公益信託」當擋箭牌　她斷言：1／13前拿不出合法契約

侯友宜兩岸政見「先談人權」　承諾上任一年重啟ECFA平台

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

中共中止ECFA＋拋九二共識條件　國安幕僚：估藍難贏乾脆自己出手

連續三屆參選「都抽到1號」　蘇巧慧冒寒風樹林拜票：繼續留國會

總統政見發表會整理！侯友宜3D策略、賴清德4使命、柯文哲強調4點

中國出手以商逼政　經濟部事先已掌握「國發會估經濟成長率仍會超3%」

侯辦發布「反抹紅」影片　侯友宜：綠抹紅他人就是低估人民智慧

快訊／賴香伶曝母親過世　享耆壽95歲

快訊／賴清德老家遞申報資料　新北證實審查中：將追繳5年房屋稅

萬里特勤租用賴兄宅？　賴清德競辦：典型選舉抹黑

轟賴清德拿「公益信託」當擋箭牌　她斷言：1／13前拿不出合法契約

侯友宜兩岸政見「先談人權」　承諾上任一年重啟ECFA平台

新北男向友借車「逆向撞水泥墩」　監視器拍下他詭異落跑

經濟學人：將帥失和、西方疲乏　烏克蘭當前大敵

大谷翔平簽百億合約選錶很「樸實」　15萬Grand Seiko經典優雅

老透天超值錢？　鳳山「發草屋」開價3000萬在地傻眼

中共中止ECFA＋拋九二共識條件　國安幕僚：估藍難贏乾脆自己出手

陸中止ECFA部分關稅減讓　經濟部提3點回應

黑人陳建州「在名媛林牧潔IG留言」！　告大牙敗訴後現蹤社群網站

淨化選前治安　台東警查獲改造槍枝...還抄出子彈+毒品

31歲人妻殺夫「藏屍冰櫃15個月」母開冰箱嚇壞！2人生前恩愛照曝

連續三屆參選「都抽到1號」　蘇巧慧冒寒風樹林拜票：繼續留國會

路跑好累？男分享補血方法　見啦啦隊加油體力瞬間回滿

政治熱門新聞

賴清德捐老家做公益　鄉民熱議1事

藍綠白政見交鋒　侯友宜表現NO.1

快訊／拿「董事辭職書」要賴清德立刻捐老家！　趙少康：別再拖

鈕則勳直言「賴皮寮」拆彈不成功　2原因曝光

賴清德要公益信託老家　徐巧芯：屋還是他的

呱吉評政見會「侯友宜超乎預期」　本人回：人民的眼睛很雪亮

美麗島民調／政見會後年輕選票動了　「侯康」緊追「賴蕭」

趙少康才嗆萬里宅「拆或捐」就辭中廣　賴清德宣布捐出公益使用

賴清德談民調「7至8成反對國民黨執政」　9成反對民眾黨

快訊／賴清德老家遞申報資料　新北證實：將追繳5年房屋稅

賴清德「選總統3人都台獨」破對手攻勢　九二共識沒中華民國空間

郭正亮揭賴老家崗哨內幕：應自請保鑣

賴老家公益信託　議員批採蘇嘉全模式

柯文哲簽錯政黨協議只是全家哭　賴清德：他若跟中國簽錯是全國哭

更多熱門

相關新聞

沒帶頭炒房、特別預算也合法　行政院反擊柯文哲：言論應建立於事實上

沒帶頭炒房、特別預算也合法　行政院反擊柯文哲：言論應建立於事實上

2024年總統大選首次電視政見發表會20日登場，國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲在過程中對政府政策有不少批評。針對柯文哲部分，行政院21日院會列出5點說明回擊，行政院發言人林子倫說，政府沒有帶頭炒房、特別預算也符合公債法規範，囤房稅2.0打假球更是與事實不相符；林呼籲，相關言論也應建立於事實與科學證據之上。

郭台銘將為侯友宜站台？　黃健庭稱努力中：相信會完成歷史任務

郭台銘將為侯友宜站台？　黃健庭稱努力中：相信會完成歷史任務

賴清德萬里老家交公益信託　侯友宜酸： 政府拿納稅錢維護違章建築

賴清德萬里老家交公益信託　侯友宜酸： 政府拿納稅錢維護違章建築

呱吉評政見會「侯友宜超乎預期」　本人回：人民的眼睛很雪亮

呱吉評政見會「侯友宜超乎預期」　本人回：人民的眼睛很雪亮

反擊侯友宜「造成社會動盪」　行政院：勿為選舉私利散布不實資訊

反擊侯友宜「造成社會動盪」　行政院：勿為選舉私利散布不實資訊

關鍵字：

國民黨朱立倫2024柯文哲2024侯友宜2024總統趙少康

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

快訊／宥勝MeToo突爆「另有隱情」！

台灣意麵紅到南韓！韓綜班底來台「吃一口全升天」

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面