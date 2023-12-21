陸中止12產品ECFA關稅減讓　趙少康抗議：中共別在選前搞這個！

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選投票倒數，中國商務部日前認定台灣高築貿易壁壘，引發ECFA可能遭到中止的聯想，而ECFA也馬上成為選戰熱門議題。國民黨副總統候選人趙少康今（21）表示，中共不要在選前搞這個，他會反對跟抗議，因民進黨不談也沒招，唯有在ECFA底下談，才能談到對台有利條件，總統候選人侯友宜跟他當選，會兼顧台灣主權跟利益。

大陸國務院宣佈，自明年1月1日起，對原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率。

趙少康今日上午拜會楊寧亞牧師，受訪時表示，中共不要在選前搞這個，真的不好，對台灣影響最大的就是機械業、化工業跟紡織業，中共先從化工業下手，對於化工業的工廠當然有影響，但對勞工影響特別大，因為一群年輕人現在要找工作，化工的可能就找不到。希望北京不要一直在選前，讓人家想說到底要幹嘛，他覺得不好，他會有反對也要抗議。

趙少康指出，民進黨不談也是真的，好像都沒招，要去溝通，要去談，現在提出來是在WTO之下談，其實在WTO之下對我方是不利的，因為送到WTO，是2509項產品不准大陸出口到台灣，這是一個事實，WTO一定會說我方是不公平貿易，只有在ECFA之下談，中共讓利，才會爭取到對台灣比較有利的條件，所以民進黨真的沒有辦法，不能談，不願意談，不會談，不肯談。

趙少康等到當選後，一定會跟中共要求，因為台灣來講，要公平，公平很重要，另外一點，大陸大而台灣小，有的地方大陸讓我方一點，也是天經地義，「我方農業是需要保護，我方是小農制、精緻農業，農業的成本很高，如果都開放，我方農業是受不了的，但這都可以談，不談不是個辦法，老死不相往來，一年還要賺大陸1600億美元，這樣不通，所以如果是侯友宜跟我當選，一定會談，一方面顧台灣的主權，一方面顧台灣的利益，都會兼顧。」