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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反擊侯友宜「造成社會動盪」　行政院：勿為選舉私利散布不實資訊

▲國民黨總統候選人侯友宜於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院羅列數點說明，反擊國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選首次電視政見發表會20日登場，國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲在過程中對執政黨政策、政績有不少批評，行政院21日院會列出9點說明，逐一回擊侯、柯。在侯友宜部分，行政院發言人林子倫說，侯市長所言並非事實，還不顧勞動部多次澄清，持續誤導國人台灣將引進10萬印度移工，實際上MOU都還沒簽、也沒有相關計畫，「相關言論應建立於事實與科學證據之上，而非持續為了選舉私利而散布不實資訊」。

林子倫指出，侯市長提到有超過一半的年輕人薪資不到3萬元，事實上，根據主計總處統計，2022年台灣未滿25歲的年輕人薪資中位數為36.2萬元，25歲到29歲間的年輕人薪資中位數為48.8萬，侯市長所言並非事實。另外，侯市長提到蔡總統8年25萬社會住宅跳票，但蔡總統上任後即宣示8年20萬戶社會住宅，並且已確定於明年底前實現，並無所謂跳票的情況。

此外，侯友宜也提到台灣缺水、電等說法，林子倫強調，皆並非台灣現況。事實上，行政院也已多次澄清，政府各部會已就相關情況進行改善與政策調整。另外，關於侯市長所提核一、核二、核三延役、核四重啟等主張，經濟部已多次澄清，核一核二因侯市長的新北市政府卡關乾貯，反應爐中的用過燃料棒無法取出，根本不可能延役，核三也超過申請延役期限，核四重啟更早被公投否決，現實上均不可行。

林子倫指出，侯市長還再次不顧勞動部多次澄清，持續誤導國人台灣將引進10萬印度移工，針對勞務合作備忘錄（MOU）內容、相關引進條件產業，也仍有待後續工作層級評估磋商階段，不僅尚未簽訂MOU ，更沒有所謂的引進10萬名印度勞工之說，侯市長不該持續重蹈覆轍。

最後，關於侯市長提到進口雞蛋議題，林子倫說，政府已多次澄清說明，檢調單位也已介入調查，侯市長若有具體事證可直接提出，而非含沙射影，製造社會不安。過去正因有林北好油及任職國民黨中央黨部的黨工意圖以假訊息製造社會動亂，導致社會恐慌，加劇民生物資供需失衡，希望侯市長能負起作為政治人物的社會責任，切勿再次造成社會不必要的動盪。

行政院要再次重申，在民主政治的運作下，政府施政本應廣納社會意見，持續反省與精進，但相關言論也應建立於事實與科學證據之上，而非持續為了選舉私利而散布不實資訊，不但不利社會之運作，更恐危害台灣民主自由的發展。希望朝野各界都能有相同的共識，並且身體力行，共同打造台灣成為一個更溫暖、更堅韌的國家。

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