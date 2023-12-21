應對中國以商逼政「已做風險控制」　行政院：勿聽信不實傳言

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

日前中國認定台灣對中貿易限制措施構成貿易壁壘。行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮21日在院會報告說明時指出，中國該份報告有4項不合理之處，呼籲雙方應依循WTO機制啟動協商，而非片面宣布制裁。行政院長陳建仁說，針對後續可能發生之風險及損害，均已做完善管理及控制，並呼籲業者及民眾勿聽信不實傳言。

行政院發言人林子倫主持行政院會後記者會時轉述，院長陳建仁在院會中指出，中國在貿易壁壘調查過程中不僅缺乏公開透明，更跳過我國其結論扭曲事實，片面斷定我方違反WTO及ECFA等規範，我方已展現最大誠意，多次呼籲在WTO架構下雙方可隨時協商。但中方仍恣意而為，且中方在調查報告時間上又刻意安排，顯見政治目的大於經濟目的，實屬經濟脅迫。

陳建仁強調，針對後續可能發生之風險及損害，我方均已做完善管理及控制，請各部會持續協助業者分散市場風險，勿過度依賴單一市場，並呼籲業者及民眾勿聽信不實傳言。

陳建仁也鄭重呼籲，台灣與中國同屬WTO會員國，如果有相關貿易問題可以直接依WTO機制相關規範處理，「只要中國有誠意，台灣與中國隨時可依WTO機制啟動協商」。

經貿辦指出，中國的貿易壁壘調查報告有四大不合理之處，從調查過程、內容、結論等，以及今日對部分石化產品中止關稅減讓之宣布，均不符國際規範 。首先，調查過程不公平、不公正、不公開、不透明，並不符合國際規範。例如申請書、評論意見、答卷者身分及非機密數據摘要報告均未公開或限制外國人取得，且在調查過程中刻意跳過我方政府，顯現其政治目的大於經濟目的。

其次，內容與事實不符。例如，中方指出調查期間我方不斷增加貿易限制品項，但事實上，項數變動係因海關進口稅則的技術性調整，實際禁止範圍根本沒有異動；再者，中方亦曲解貿易政策檢討機制，刻意混淆視聽，企圖塑造我方不願處理爭議之形象。

再來，中國片面認定我未履行WTO及ECFA義務，不符WTO規範。事實上，WTO已有爭端解決規定，會員就其他會員恐有違反義務時，不得自行認定，應訴諸WTO爭端解決機制處理。兩岸2002年同時入會已21年，中方從未透過WTO爭端解決機制與我協商解決，在ECFA架構下中國以政治理由片面停止與我諮商減少貿易障礙，責任不在我方。

最後，調查影響評估數據誇大不實。中國的影響評估方式不透明、數據刻意誇大，僅以受調業者片面推估之潛在出口損害，即認定為受損範圍，無具體根據的評估方式令人難以信服。此外，中國對我貿易逆差係因我限制產品造成，但此與事實不符，從雙方統計上可得知此為國際分工結果，我國對中國主要出口邏輯晶片、資通訊產品、電子零組件等中間財，在中國加工或組裝為成品輸往全球，造成逆差的原因，與此次所稱受限制產品無關。