全聯X蔡依林再推全新3款「草莓甜點」！天后親自監製　草莓控必衝

▲全聯X蔡依林合作聯名甜點第二波，推出3款全新草莓甜點。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯甜點品牌We Sweet 與蔡依林翻糖品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名合作，首波推出4款巧克力甜點5天狂賣5萬盒！如今再推出第二波，推出3款全新「草莓甜點」，陪消費者過聖誕和新年，包括「雪天使草莓蛋糕」、「美莓慕斯罐」、「草莓奶酪」限時開賣，預計吸引草莓控衝一波！

▲全聯與蔡依林聯名甜點，先前首波開賣巧克力甜點，以「榛果生巧蛋糕」登上銷售冠軍。（圖／記者林育綾攝）

全聯近來再度與天后蔡依林合作，首波推出4款巧克力甜點，開賣5天就銷售超過5萬盒，其中以「榛果生巧蛋糕」登上銷售冠軍，其他像是甜而不膩的「可可圓舞曲」、「黑鑽可可罐」、「巧克力美窩捲」買氣也不俗。

▲▼全聯X蔡依林品牌聯名甜點，有專屬外盒設計，都由蔡依林親自參與發想和監製。（圖／記者林育綾攝）



為了陪粉絲度過聖誕節和跨年，第二波聯名甜點以「草莓」為主題，開發出「雪天使草莓蛋糕」、「美莓慕斯罐」、「草莓奶酪」3款全新甜點，同樣由蔡依林全程親自監製研發，每一款草莓聯名甜點也有專屬外盒，都有可愛的珍珠、蝴蝶結造型提把，讓粉絲拍出趣味、甜美的IG照片。

▲「雪天使草莓蛋糕」嚴選當季新鮮草莓，鬆軟戚風蛋糕搭配香濃滑順的卡士達醬與鮮奶油。（圖／業者提供）

其中「雪天使草莓蛋糕」嚴選當季新鮮草莓，鬆軟戚風蛋糕搭配香濃滑順卡士達醬與鮮奶油，化口性非常好，搭配純手工奶油抹面，不管是風味或外型，皆媲美甜點專賣店，特價229元。

▲「美莓慕斯罐」特價109元。（圖／業者提供）

「美莓慕斯罐」以濃郁白巧香緹搭配帶酸韻的莓果醬，中間夾入鬆軟草莓蛋糕，呈現不同層次的莓果粉嫩感。「草莓奶酪」則用新鮮草莓、草莓果醬，搭配香濃奶酪，酸甜中以底部微苦焦糖增添層次。

▲「草莓奶酪」特價69元。（圖／業者提供）

而先前4款巧克力甜點也繼續人氣販售，在12/22-2024/1/4 期間，We Sweet同步主打2款經典商品「草莓鮮果布蕾」、「草莓大福」，預計此波草莓甜點檔期可創下業績超過3500萬元。

▲全聯、大潤發集結多款聖誕儀式感甜點。（圖／記者林育綾攝）

全聯此波集結旗下品牌We Sweet、Read Bread、阪急麵包，即日起至明年1/4展開「聖誕甜點大賞」，除了推出銅板價有找的新品，同步還有聖誕巧克力大賞指定品項「第2件5折」。大潤發也推出多款網美系甜點新品，讓消費者零廚藝就能端出充滿儀式感的聖誕大餐、派對餐點。

●手搖飲草莓季

另外，草莓控也不可錯過復古茶飲品牌「鶴茶樓 Hechaloutea」冬季限定「草莓甘露」回歸！一次放入17顆台灣草莓，搭配國產鮮奶打成濃郁系果昔冰沙，接著加入鶴頂紅茶凍、少量椰奶等料，打造豐富口感，療癒到不行。

▲鶴茶樓冬季限定「草莓甘露」一口氣用了17顆草莓。（圖／鶴茶樓提供）

五桐號也重磅回歸冬季限定「雪絨草莓奶酪」，選用鮮奶製成的奶酪鋪底，接著層層堆疊新鮮草莓丁、草莓冰沙，最後放上一層厚鮮奶奶霜，罪惡爆表，今年更開放奶酪可免費更換為多多粉粿。

▲五桐號也重磅回歸冬季限定「雪絨草莓奶酪」。（圖／記者蕭筠攝）

●超商草莓季

7-ELEVEN也推出草莓季！今年以「莓好幻想」為題，結合跨年派對話題商機，以「鮮摘美味」、「萌粉包裝」、「話題聯名」三大主題，整合零食、糖果、常溫飲料、啤酒、健美、IP聯名周邊、烘焙、甜點、冰品、預購商品等10大品類，線上線下推出超過60款療癒系草莓商品，12/27起到2024年1/23，還有指定零食、糖果、飲料「任選2件8折」、「3件77折」優惠。

▼7-11推出「莓好幻想」主題，集結超過60款草莓商品。（圖／業者提供）

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