　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯X蔡依林再推全新3款「草莓甜點」！天后親自監製　草莓控必衝

▲▼全聯X蔡依林合作聯名甜點第二波，主打草莓甜點。（圖／業者提供）

▲全聯X蔡依林合作聯名甜點第二波，推出3款全新草莓甜點。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯甜點品牌We Sweet 與蔡依林翻糖品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名合作，首波推出4款巧克力甜點5天狂賣5萬盒！如今再推出第二波，推出3款全新「草莓甜點」，陪消費者過聖誕和新年，包括「雪天使草莓蛋糕」、「美莓慕斯罐」、「草莓奶酪」限時開賣，預計吸引草莓控衝一波！

▲▼全聯、大潤發聖誕商品。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯與蔡依林聯名甜點，先前首波開賣巧克力甜點，以「榛果生巧蛋糕」登上銷售冠軍。（圖／記者林育綾攝）

全聯近來再度與天后蔡依林合作，首波推出4款巧克力甜點，開賣5天就銷售超過5萬盒，其中以「榛果生巧蛋糕」登上銷售冠軍，其他像是甜而不膩的「可可圓舞曲」、「黑鑽可可罐」、「巧克力美窩捲」買氣也不俗。

▲▼全聯、大潤發聖誕商品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯X蔡依林品牌聯名甜點，有專屬外盒設計，都由蔡依林親自參與發想和監製。（圖／記者林育綾攝）

為了陪粉絲度過聖誕節和跨年，第二波聯名甜點以「草莓」為主題，開發出「雪天使草莓蛋糕」、「美莓慕斯罐」、「草莓奶酪」3款全新甜點，同樣由蔡依林全程親自監製研發，每一款草莓聯名甜點也有專屬外盒，都有可愛的珍珠、蝴蝶結造型提把，讓粉絲拍出趣味、甜美的IG照片。

▲▼全聯X蔡依林合作聯名甜點第二波，主打草莓甜點。（圖／業者提供）

▲「雪天使草莓蛋糕」嚴選當季新鮮草莓，鬆軟戚風蛋糕搭配香濃滑順的卡士達醬與鮮奶油。（圖／業者提供）

其中「雪天使草莓蛋糕」嚴選當季新鮮草莓，鬆軟戚風蛋糕搭配香濃滑順卡士達醬與鮮奶油，化口性非常好，搭配純手工奶油抹面，不管是風味或外型，皆媲美甜點專賣店，特價229元。

▲▼全聯X蔡依林合作聯名甜點第二波，主打草莓甜點。（圖／業者提供）

▲「美莓慕斯罐」特價109元。（圖／業者提供）

「美莓慕斯罐」以濃郁白巧香緹搭配帶酸韻的莓果醬，中間夾入鬆軟草莓蛋糕，呈現不同層次的莓果粉嫩感。「草莓奶酪」則用新鮮草莓、草莓果醬，搭配香濃奶酪，酸甜中以底部微苦焦糖增添層次。

▲▼全聯X蔡依林合作聯名甜點第二波，主打草莓甜點。（圖／業者提供）

▲「草莓奶酪」特價69元。（圖／業者提供）

而先前4款巧克力甜點也繼續人氣販售，在12/22-2024/1/4 期間，We Sweet同步主打2款經典商品「草莓鮮果布蕾」、「草莓大福」，預計此波草莓甜點檔期可創下業績超過3500萬元。

▲全聯、大潤發集結多款聖誕儀式感甜點。（圖／記者林育綾攝）

全聯此波集結旗下品牌We Sweet、Read Bread、阪急麵包，即日起至明年1/4展開「聖誕甜點大賞」，除了推出銅板價有找的新品，同步還有聖誕巧克力大賞指定品項「第2件5折」。大潤發也推出多款網美系甜點新品，讓消費者零廚藝就能端出充滿儀式感的聖誕大餐、派對餐點。

●手搖飲草莓季

另外，草莓控也不可錯過復古茶飲品牌「鶴茶樓 Hechaloutea」冬季限定「草莓甘露」回歸！一次放入17顆台灣草莓，搭配國產鮮奶打成濃郁系果昔冰沙，接著加入鶴頂紅茶凍、少量椰奶等料，打造豐富口感，療癒到不行。

▲鶴茶樓冬季限定「草莓甘露」一口氣用了17顆草莓。（圖／鶴茶樓提供）

五桐號也重磅回歸冬季限定「雪絨草莓奶酪」，選用鮮奶製成的奶酪鋪底，接著層層堆疊新鮮草莓丁、草莓冰沙，最後放上一層厚鮮奶奶霜，罪惡爆表，今年更開放奶酪可免費更換為多多粉粿。

▲五桐號也重磅回歸冬季限定「雪絨草莓奶酪」。（圖／記者蕭筠攝）

●超商草莓季

7-ELEVEN也推出草莓季！今年以「莓好幻想」為題，結合跨年派對話題商機，以「鮮摘美味」、「萌粉包裝」、「話題聯名」三大主題，整合零食、糖果、常溫飲料、啤酒、健美、IP聯名周邊、烘焙、甜點、冰品、預購商品等10大品類，線上線下推出超過60款療癒系草莓商品，12/27起到2024年1/23，還有指定零食、糖果、飲料「任選2件8折」、「3件77折」優惠。

▼7-11推出「莓好幻想」主題，集結超過60款草莓商品。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出「莓好幻想」主題，集結超過60款草莓商品。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

你可能也想看

放了17顆草莓+Q彈紅茶凍！　冬季超夯「草莓甘露手搖杯」回歸開喝

最多一次吃到20顆！盤點5家草莓季商品　日式大福到法式千層都有

全聯、大潤發集結「聖誕儀式感甜點」！指定巧克力「第2件5折」

全聯新甜點「蔡依林親自監製研發」！首波4款巧克力蛋糕平價就能吃

ET快訊
黑人陳建州「在名媛IG留言」！　告大牙敗訴後現蹤社群網站
19歲男拒去柬埔寨　遭10人捆綁虐死！
快訊／賴清德老家遞申報資料　新北證實：未來追5年房屋稅
色影師刮毛性侵外拍女！　「我有買卡通人物拖鞋賠償她」
女富商500萬遭搶　幕後者離奇墜樓亡！23歲大哥遭判8年
虧「妳去天堂」一語成讖！許佳玲真的被砍死　他崩潰道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯X蔡依林再推全新3款「草莓甜點」！天后親自監製　草莓控必衝

30位醫師一致推薦空汙救星！USii防霾靜電紗窗網阻絕PM2.5危機

氣溫暴跌10°C衣服總是穿不暖　日本專家建議「這件」最關鍵

全聯、美廉社「湯圓2盒更划算」！超人氣「焦糖布丁湯圓」限時特價

只有4天！超商咖啡飲品「買2送2」　爽喝厚乳拿鐵、黑糖珍奶

前進馬來西亞2天破千萬！東森直播電商攜手憲哥與就醬播合作　開啟跨境直播新市場

全台限量10萬包！　超商「龍年超值福袋」送30萬鑽石

頭獎豪送5台賓士車！　超商「18款龍年福袋」開賣時間、款式一次看

甜點控出動「台酒獨家禮盒」3款必收！顛覆傳統年味「新食感點心」食尚送禮超有風

一成不變vs.餐餐嚐鮮？「麥當勞極選系列」回歸漢堡美味收服所有人

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

全聯X蔡依林再推全新3款「草莓甜點」！天后親自監製　草莓控必衝

30位醫師一致推薦空汙救星！USii防霾靜電紗窗網阻絕PM2.5危機

氣溫暴跌10°C衣服總是穿不暖　日本專家建議「這件」最關鍵

全聯、美廉社「湯圓2盒更划算」！超人氣「焦糖布丁湯圓」限時特價

只有4天！超商咖啡飲品「買2送2」　爽喝厚乳拿鐵、黑糖珍奶

前進馬來西亞2天破千萬！東森直播電商攜手憲哥與就醬播合作　開啟跨境直播新市場

全台限量10萬包！　超商「龍年超值福袋」送30萬鑽石

頭獎豪送5台賓士車！　超商「18款龍年福袋」開賣時間、款式一次看

甜點控出動「台酒獨家禮盒」3款必收！顛覆傳統年味「新食感點心」食尚送禮超有風

一成不變vs.餐餐嚐鮮？「麥當勞極選系列」回歸漢堡美味收服所有人

新北男向友借車「逆向撞水泥墩」　監視器拍下他詭異落跑

經濟學人：將帥失和、西方疲乏　烏克蘭當前大敵

大谷翔平簽百億合約選錶很「樸實」　15萬Grand Seiko經典優雅

老透天超值錢？　鳳山「發草屋」開價3000萬在地傻眼

中共中止ECFA＋拋九二共識條件　國安幕僚：估藍難贏乾脆自己出手

陸中止ECFA部分關稅減讓　經濟部提3點回應

黑人陳建州「在名媛林牧潔IG留言」！　告大牙敗訴後現蹤社群網站

淨化選前治安　台東警查獲改造槍枝...還抄出子彈+毒品

31歲人妻殺夫「藏屍冰櫃15個月」母開冰箱嚇壞！2人生前恩愛照曝

連續三屆參選「都抽到1號」　蘇巧慧冒寒風樹林拜票：繼續留國會

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

消費熱門新聞

氣溫暴跌10°C衣服總是穿不暖

超商龍年福袋頭獎抽30萬鑽石

年末換新「一物」立即擁有好人緣

終於等到！超商咖啡「買1送1」爽喝

即起吃麥當勞變貴了！最新價格表快看

往推美式賣場「日本熱銷保濕聖品」

只有4天！超商咖啡飲品「買2送2」

人氣「布丁狗湯圓」全聯限時特價

麥當勞銅板優惠「1+1」有新選擇了

台酒獨家禮盒「3款新食感」必收！

媲美手搖奶茶！SUPER X「36g PROTEIN頂級分離乳清蛋白飲」美式賣場特惠中

前進大馬2天破千萬　東森直播電商攜手憲哥與就醬播合作

肯德基隱藏代碼被挖出！蛋撻只要12元

超商最新「18款龍年福袋」一次看

更多熱門

相關新聞

苗栗大湖第一期草莓已結果　歡迎遊客採果趣

苗栗大湖第一期草莓已結果　歡迎遊客採果趣

苗栗正式進入草莓盛產季，苗栗縣大湖地區農會昨(20日)啟動草莓文化季，苗栗縣長鍾東錦與地方各界為草莓及系列產品代言，鼓勵大湖地區相關系列活動都能結合草莓主題，把大湖與草莓直接劃上等號，邀請各界遊客到苗栗體驗多采多姿的趣味旅程。

超商一堆人排隊！他「爽用1機台」超快　內行：有打折

超商一堆人排隊！他「爽用1機台」超快　內行：有打折

最多一次吃到20顆！盤點5家草莓季商品

最多一次吃到20顆！盤點5家草莓季商品

戴資穎封后！學蔡依林「花式比心」

戴資穎封后！學蔡依林「花式比心」

全聯高麗菜限時4天「1顆35元」！

全聯高麗菜限時4天「1顆35元」！

關鍵字：

草莓季草莓甜點全聯蔡依林We Sweet皇后陛下Your Majesty

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

快訊／宥勝MeToo突爆「另有隱情」！

台灣意麵紅到南韓！韓綜班底來台「吃一口全升天」

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面