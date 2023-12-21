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草莓季開鑼！苗栗大湖第一期草莓已結果　歡迎遊客採果趣

▲▼苗栗縣大湖草莓文化季開鑼，苗栗縣長鍾東錦邀請各界遊客到苗栗體驗趣味採果旅程。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣大湖草莓文化季開鑼，苗栗縣長鍾東錦邀請各界遊客到苗栗體驗趣味採果旅程。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗正式進入草莓盛產季，苗栗縣大湖地區農會昨(20日)啟動草莓文化季，苗栗縣長鍾東錦與地方各界為草莓及系列產品代言，鼓勵大湖地區相關系列活動都能結合草莓主題，把大湖與草莓直接劃上等號，邀請各界遊客到苗栗體驗多采多姿的趣味旅程。

苗栗縣種植草莓的面積達521公頃，面積、品質都全國首屈一指，產地以大湖、獅潭及卓蘭為主，其中大湖約獨占400公頃，因此大湖素有「草莓之鄉」稱號；品種則以香水為大宗，顆粒大、口感紮實且風味佳，另有豐香、美姬、白草莓等，亦深受消費者青睞。

鍾東錦表示，苗栗縣大湖草莓是全國第一品牌，草莓正宗產地的概念深植國人心中，現在摘草莓不像以前那麼辛苦，許多都使用高架草莓的栽培方式，不僅提高了產量，遊客採果時亦較方便。

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大湖地區農會總幹事徐欽志表示，今年雖然部分產區出現病蟲害問題，但在農改場等中央單位協助下大致獲得控制，今年草莓產量與品質大致不受影響，目前第一期的草莓都已經陸續結果，價格約在450元至500元間，歡迎遊客提早嚐鮮，把握草莓盛產季節，揪團到大湖採草莓、泡溫泉。

▲▼大湖地區草莓農整理果園迎賓。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲大湖地區草莓農整理果園迎賓。（圖／記者蔡文淵翻攝）▲▼大湖草莓第一期陸續結果，歡迎遊客前來品嘗。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼大湖草莓第一期陸續結果，歡迎遊客前來品嘗。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼大湖草莓第一期陸續結果，歡迎遊客前來品嘗。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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