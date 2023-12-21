囤起來！全聯咖啡大賞30款「買1送1」　濾掛、即溶、咖啡豆都有

▲全聯12/22-1/4推出「咖啡大賞」，近30款咖啡商品祭出「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

天冷來杯熱咖啡正好，咖啡控一定要趁機撿便宜囤一波！全聯12/22-1/4推出「咖啡大賞」，近30款商品祭出「買1送1」優惠，包括名店人氣款、濾掛、即溶沖泡、咖啡豆等都有，讓消費者餐餐喝也不傷荷包，周末以指定支付方式付款，再加碼8%回饋。

全聯看準台灣黑金商機一年高達800億，也集結各種咖啡商品，包括即溶咖啡、冷凍乾縮顆粒狀咖啡、濾掛咖啡、咖啡豆通通有，而全聯每年咖啡商機可達近25億元（含沖泡類、罐裝及現煮咖啡）。

▲全聯「咖啡大賞」期間滿額現折，還邀請星座專家安格斯，針對四星象星座推薦對應的咖啡。（圖／業者提供）

如今全聯在12/22~1/4推出「咖啡大賞」，近30款咖啡商品「買1送1」，還邀請星座專家安格斯，針對四星象星座以「2024年星座運勢」來推薦適合的咖啡，預計12/22起在全聯生活誌登出（門市可免費索取）。「咖啡大賞」活動期間，沖泡咖啡、咖啡豆等相關商品，單筆每滿349元，還現折40元（單筆可累折，不含預購/線上購物）。

除了搭配25周年慶「全聯樂透卡」最高8%回饋外，最後倒數2周的周末12/23、12/24、12/30、12/31，指定支付再加碼8%回饋。只要會員於實體門市使用PX Pay或全支付全額付款，單筆消費每滿1000元，贈800限時福利點，咖啡控趁這波囤起來最划算。

像是「KEY COFFEE 炭燒甘燻微韻濾掛咖啡 8gx10入」，炭火焙煎的煙燻回甘風味，配合獨家配方，呈現適度的輕柔苦韻甘甜順口，單袋349元，買1送1，平均每袋175元。

而暖冬或寒流都很適合的「cama 冷熱萃浸泡式咖啡 中焙蔗香茶韻 10gx8入」，不論冷泡、熱沖都合適，還伴有細膩紅茶韻味，活動期間單袋198元，買1送1，平均每袋99元。

▲全聯獨家引進咖啡商品。（圖／業者提供）



業者也推薦獨家商品，喜歡拿鐵風味首推「西雅圖極品萃選拿鐵三合一21gx50入」活動期間每盒特價342元，平均每包只要6.9元，CP值超高；同樣是全聯獨家商品，主打12公克大份量「西雅圖極品萃選大濾掛咖啡12gx25入」，每盒特價347元。

喜歡甜味的人，另有沖泡超便利的「雀巢咖啡雲朵拿鐵18gx10入」，活動期間單盒158元，任2盒186元，平均每盒93元；搭配雀巢全系列商品單筆滿300元，再送100元滿額折價券（單筆不累贈，限量20萬）。

●美廉社咖啡商品優惠

另外，美廉社即日起至年底12/26推出「瘋狂購物節」也有咖啡商品下殺，「Luwak三合一即溶白咖啡 200g x10入裝」原味、焦糖口味，市價每包129元，特價「任選2包99元」；人氣款「UCC職人濾掛式咖啡 8gx12包」典藏/炭燒/法式深焙風味，每盒市價235元，如今「任選2盒特價185元」；「UCC珈啡對話 濾掛式咖啡8gx8入」曼巴特調、中南美特調，市價189元，特價149元等。