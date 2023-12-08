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全聯新甜點「蔡依林親自監製研發」！首波4款巧克力蛋糕平價就能吃

▲▼「全聯We Sweet」X「皇后陛下Your Majesty」聯名合作，首波推出4款巧克力聯名甜點，由蔡依林親自監製研發。（圖／業者提供）

▲「全聯We Sweet」X「皇后陛下Your Majesty」聯名合作，首波推出4款巧克力聯名甜點，由蔡依林親自監製研發。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯最新一波We Sweet 聯名甜點端出驚喜！再度與天后蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名合作，即日起至明年2/1推出4款巧克力甜點，從發想、口味到包裝與視覺等，皆由蔡依林全程參與、親自監製，期望帶給粉絲療癒感；外盒提把更加入設計巧思，有愛心、珠寶或鑽石等可愛造型，特定商品還藏有Jolin的愛犬屋虎、社長的造型插卡，預計吸引粉絲搶購一波。

全聯表示，「皇后陛下Your Majesty」首度合作的通路就是全聯，去年巧克力長條蛋糕銷售創下超過19萬條！今年雙方再度合作推出聯名甜點，將分3波段上市，首波由「巧克力甜點」擔綱，第2波將於聖誕檔期推出應景的「草莓甜點」，第3波則以「起司甜點」陪大家迎新年，預計此檔可創下超過9,000萬元業績。

此次聯名，Jolin在細節上處處講究，像是巧克力千層的外型，不再是無聊的切片或捲狀，而是做成玫瑰花造型，因此誕生了「巧克力美窩捲」，有如一朵玫瑰花綻放，賞心悅目。而草莓甜點在她的印象中，最經典的是鮮奶油蛋糕搭配草莓鮮果，因此有了「雪天使草莓蛋糕」。至於容易甜膩的起司口味，參考高級生巧克力一口一個的樣式，開發出「一口乳酪蛋糕」。

▲▼「全聯We Sweet」X「皇后陛下Your Majesty」聯名合作，首波推出4款巧克力聯名甜點，由蔡依林親自監製研發。（圖／業者提供）

▲全聯We Sweet X 皇后陛下Your Majesty 聯名，首波4款巧克力聯名甜點，設計上別出心裁。（圖／業者提供）

● 全聯X皇后陛下：首波4款巧克力甜點

全聯對於首波聯名的「巧克力甜點」也十分講究，採用來自可可追溯計畫的比利時巧克力做為原料之一，該計畫在產地有專家教導農民種植技巧，也設立「收成發酵中心」，由契作農民手工採摘可可豆莢，送至發酵中心，專業人士篩選濕潤新鮮生豆，透過控管發酵、日曬乾燥、烘烤處理，提升巧克力品質；同時以公平交易價收購生豆，避免剝削，並設立「巧克力獎勵金」機制，每賣出1公斤的可可追溯巧克力豆，農民將可獲得歐元10分（約新台幣4元）回饋，每年約可幫助農民增加1至2個月收入，為農民與消費者創造雙贏價值。

這波的高顏值「巧克力美窩捲」，使用比利時百年巧克力製成，有究極52℃熟成融成的可可奶油慕斯，可可薄蛋皮層層裹捲出巧克力玫瑰花造型，頂層點綴裹上金粉的糖片，更顯奢華，裡頭還藏著濃黑可可脆酷粒，咬下帶來驚喜，風味平衡，口感有趣。

「可可圓舞曲」以可可戚風搭配比利時巧克力，製作可可慕斯及藍莓醬，上層點綴酒漬櫻桃，是大人系風格。「黑鑽可可罐」是黑巧香緹搭配白巧香緹，中間夾著鬆軟的巧克力蛋糕，苦甜、香甜兼具，可鹹可甜。

「榛果生巧蛋糕」嚴選比利時巧克力及頂級法式榛果醬製成，點綴杏仁糖脆，增加脆甜層次。4款巧克力甜點充滿「成熟大人系風味」，也與可鹹可甜的形象不謀而合，售價99~199元，只要平價就能享用，期間限定開賣，粉絲、巧克力甜點控可把握機會。

● 大潤發隱藏版好物！在家吃「聖誕甜點」

▲來自法國的冷凍美食品牌Picard 被譽為「大潤發隱藏版好物」，近推出聖誕新品，雪人造型冰淇淋作為飯後甜點相當吸睛。（圖／業者提供）

大潤發引進來自法國的冷凍美食品牌Picard，年年熱銷破億，被譽為是「大潤發隱藏版好物」，從前菜、主食、配菜到甜點都有。其中熱銷TOP1的「Picard迷你香草巧克力脆皮甜心筒」夏天冬天都搶手，小巧造型適合小朋友，也適合大人搭配咖啡一同享用。

▲「Picard迷你香草巧克力脆皮甜心筒」迷你大小，夏天、冬天都搶手。

Picard近來也推出甜點新品「黑可可慕斯甜點」，結合黑可可慕斯、蛋白霜、可可碎片，既優雅又美味。應景點心還有「Picard 雪人造型香草味 巧克力冰淇淋」將經典的香草冰淇淋與巧克力冰淇淋，製作成可愛的雪人造型，除了端上桌十分吸睛，也適合為聖誕大餐畫下美好句點。

▲黑可可慕斯，適合作為飯後甜點。

city’super 集結節慶應景甜點

▲▼city’super集結歲末應景商品推出1+1優惠。（圖／業者提供）

▲city’super集結歲末應景商品推出1+1優惠。（圖／業者提供）

針對歲末節慶，擅長搜羅異國美食的 city’super 即日起至12/25也端出許多應景商品，像是復興店、天母店、板橋店限定開賣《Vogue》雜誌聯名禮盒「Baci di Dama 淑女之吻」，由法國藝術家 Octave Marsal 設計鐵盒包裝，以酥鬆的半圓餅乾為主體，內餡共有6種口味，每一種呈現各自獨特風味，一盒6入原價990元，特價890元。

▲限定開賣《Vogue》雜誌聯名禮盒「Baci di Dama 淑女之吻」。

復興店更獨家販售「義大利Pasticceria Fraccaro 法卡蘿經典水果聖誕麵包 台灣獨家限定圓桶鐵盒」1000g，售價1980元，口感介於蛋糕和麵包之間，微焦的麵包皮，紮實的麵包體，每一口都咬得到糖漬果乾、酒浸葡萄乾，充滿節慶氛圍，也適合送禮。

同步還有義大利「Maitre Truffout櫻桃果酒心黑巧克力、綜合夾心巧克力、薄荷夾心黑巧克力」，任選口味「買1送1」，優惠價350元。

▲▼city’super集結歲末應景商品推出1+1優惠。（圖／業者提供）

▲義大利法卡蘿經典水果聖誕麵包，圓鐵盒造型充滿節慶氛圍，也適合送禮。（圖／業者提供）

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