超商一堆人排隊！他「爽用1機台」超快　內行推爆：有打折

▲原PO發現有自助結帳機台。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享）



網搜小組／劉維榛報導

許多人在UNIQLO與迪卡儂使用自助結帳機後，紛紛給予高度好評！一名網友也驚呼，在超商看到自助結帳機台，自行刷條碼再用行動支付或信用卡結帳，非常便利又快速。文章曝光後，引來一票網友也大讚「每次看到櫃檯大排長龍，我都爽爽用」、「排隊的情況下，很好用，跟大賣場的自助結帳一樣！」

一名網友在臉書公開社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》驚訝直呼，日前去小7超商時，發現有設置自助結帳系統，讓他覺得非常有趣。

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另一張照片可見，除了菸酒之外，可自助結帳的商品包括：有條碼物品、熟食區商品（包子、熱狗、茶葉蛋）、咖啡系列，以APP行動隨時取、i禮贈商品兌換等。支付方式也非常多元，有悠遊卡、一卡通、信用卡、LINE Pay與街口支付等。

▲客人可自行刷條碼，使用行動支付結帳。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享）



實用文曝光後，一票網友大讚，「這好棒！日本好多無人結帳，好喜歡，（不喜歡跟店員交流的人路過）」、「排隊的情況下，很好用，跟大賣場的自助結帳一樣」、「不只有自助結帳機，還有自助咖啡機呢，還真的蠻多人自己弄咖啡的~」、「這台超好玩，我超愛玩自助結帳機」、「有啊但很少開，觀光地區、醫院、學校有看過」。

也有人直呼快速又方便，「自助結帳有打折欸，但活動價不會再享9折」、「第一次不太會用不知道怎麼累積會員，等店員忙完還是問了一下，後來都自己結了，很快」、「世新管院有哦，冰箱門自動，自助結帳很方便」、「松山車站有，上次店員叫我自己結帳，她協助我，滿方便的」、「我有試過，可以用數位禮券」、「真的很少人用，每次看到櫃檯大排長龍我都爽爽用」。

說到自助結帳機台，過去有網友也提到UNIQLO、無印良品、迪卡儂、全聯的結帳系統很方便，「UNIQLO也有自助結帳真的很方便，別人還在排隊等結帳，我已經結帳完離開了」、「學學迪卡儂自助結帳、方便又快速，以後不用按請支援收銀」、「全聯真的該用，才不會常常有缺人問題，大潤發我就有用過，一開始用不習慣，現在去都用自助結帳，方便多了」、「無印的好用」、「家樂福就有，蠻方便的」、「去大潤發，我都用自助結帳，免去排隊問題」。