蔣萬安施政1週年影片曝！　納上任首年政策傳達「改變正開始」

記者詹宜庭／台北報導

台北市長蔣萬安就職將滿一年，北市府今日發布台北隊就職週年影片「一切已經開始，改變正在開始」，台北市政府發言人殷瑋表示，該影片納入上任首年推出的政策，蔣萬安在影片中不同場景出現，扮演司機、老師、公車乘客、登山客等角色，並邀請副市長李四川、林奕華，與市民一起努力向上，見證台北曙光。

殷瑋說，這部影片從一位在台北市成長的女性視角出發，從還在媽媽肚子內，一步步成長，以自己的生命軌跡見證台北生活的時時刻刻。影片納入「好孕2U專車、生育獎勵再加碼」、「新世代學習空間、酷AI學習系統」、「1200都會通」、「大巨蛋」、「都更5+2箭」、「恢復發放重陽敬老金」，以及「新創補助再加碼」等市長蔣萬安及市府團隊上任首年推出的政策，伴隨著女主角的出生、就學、搬家、成家、創業的生命軌跡。

殷瑋指出，影片中旁白提到，「每一步都有人陪你一起走」，市府團隊會持續努力，希望在主角與每位市民朋友的每個生命階段，市政府團隊都能劍及履及，提供政策支持與服務。

殷瑋說明，市政工作的每一天，主角都是市民；蔣萬安在影片中不同場景出現，扮演司機、老師、公車乘客、登山客等角色，可以在觀影過程中指認這些彩蛋。此外，影片也邀請副市長李四川、林奕華，與蔣萬安市長一同登山，與市民一起努力向上，也見證台北曙光。

殷瑋透露，該影片以圓角正方形、長方形及全螢幕等不同的窗格，體現回想過去、感受當下與放眼未來，也透過望遠鏡、大巨蛋螢幕、眨眼等等轉換，展現不同年紀、不同族群所看見的台北視角，並呈現「永續共融、希望首都」的願景輪廓。

殷瑋強調，蔣萬安與市府團隊希望藉由影片向所有市民傳達「一切已經開始、改變正在開始」，第一年的努力有所成，但也只是任期第一年，帶著感恩與虛心回顧，面對未來則努力進前，市政永遠需要更進步，市府團隊也一定會持續打拚，如同影片中的便利貼所寫「我們才剛開始，一起繼續努力吧！」