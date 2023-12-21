　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安施政1週年影片曝！　納上任首年政策傳達「改變正開始」

記者詹宜庭／台北報導

台北市長蔣萬安就職將滿一年，北市府今日發布台北隊就職週年影片「一切已經開始，改變正在開始」，台北市政府發言人殷瑋表示，該影片納入上任首年推出的政策，蔣萬安在影片中不同場景出現，扮演司機、老師、公車乘客、登山客等角色，並邀請副市長李四川、林奕華，與市民一起努力向上，見證台北曙光。

殷瑋說，這部影片從一位在台北市成長的女性視角出發，從還在媽媽肚子內，一步步成長，以自己的生命軌跡見證台北生活的時時刻刻。影片納入「好孕2U專車、生育獎勵再加碼」、「新世代學習空間、酷AI學習系統」、「1200都會通」、「大巨蛋」、「都更5+2箭」、「恢復發放重陽敬老金」，以及「新創補助再加碼」等市長蔣萬安及市府團隊上任首年推出的政策，伴隨著女主角的出生、就學、搬家、成家、創業的生命軌跡。

殷瑋指出，影片中旁白提到，「每一步都有人陪你一起走」，市府團隊會持續努力，希望在主角與每位市民朋友的每個生命階段，市政府團隊都能劍及履及，提供政策支持與服務。

殷瑋說明，市政工作的每一天，主角都是市民；蔣萬安在影片中不同場景出現，扮演司機、老師、公車乘客、登山客等角色，可以在觀影過程中指認這些彩蛋。此外，影片也邀請副市長李四川、林奕華，與蔣萬安市長一同登山，與市民一起努力向上，也見證台北曙光。

殷瑋透露，該影片以圓角正方形、長方形及全螢幕等不同的窗格，體現回想過去、感受當下與放眼未來，也透過望遠鏡、大巨蛋螢幕、眨眼等等轉換，展現不同年紀、不同族群所看見的台北視角，並呈現「永續共融、希望首都」的願景輪廓。

殷瑋強調，蔣萬安與市府團隊希望藉由影片向所有市民傳達「一切已經開始、改變正在開始」，第一年的努力有所成，但也只是任期第一年，帶著感恩與虛心回顧，面對未來則努力進前，市政永遠需要更進步，市府團隊也一定會持續打拚，如同影片中的便利貼所寫「我們才剛開始，一起繼續努力吧！」

ET快訊
許佳玲「曖昧粉絲」遭捅死？ 　親弟發聲：讓她安心走
快訊／6官兵落水！　蔡英文急改行程直奔艦隊指揮部
不是墾丁、太魯閣！　台灣「最強國家公園」716萬朝聖
快訊／買菜遇死劫　永和女拔管宣告不治
聖誕節「陰莖骨折」激增！　醫點名1愛愛體位要小心
蔡詩芸全說了！　浴室恩愛王陽明：想拼第二胎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林飛帆批侯柯低劣　違法得利＆投機獲利還罵工寮

澄清柯文哲農地停車場由來　陳佩琪：晚輩對長輩理財本無置喙餘地

侯友宜稱「拿人民錢維護違建」　賴清德競總：不要不懂裝懂

陳建仁核定台中海線鐵路雙軌化　林靜儀一張圖還原完整歷程記錄

快訊／賴清德衝屏東造勢　喊墾丁變峇厘島、大鵬灣變夏威夷

快訊／蔡英文急改行程直奔艦隊指揮部　關心海虎潛艦6官兵落水

莊銘淵「抽到2號」喊讚！陳愷寧重視交通：今年有300位行人被撞死

賴清德台東造勢再端政策牛肉　允諾研議「花東快速道路」

宋楚瑜拋兩岸關係3呼籲　盼為台海和平找出路

ECFA部分關稅減讓遭中止！　陸委會警告中共：立刻停止政治操作

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

林飛帆批侯柯低劣　違法得利＆投機獲利還罵工寮

澄清柯文哲農地停車場由來　陳佩琪：晚輩對長輩理財本無置喙餘地

侯友宜稱「拿人民錢維護違建」　賴清德競總：不要不懂裝懂

陳建仁核定台中海線鐵路雙軌化　林靜儀一張圖還原完整歷程記錄

快訊／賴清德衝屏東造勢　喊墾丁變峇厘島、大鵬灣變夏威夷

快訊／蔡英文急改行程直奔艦隊指揮部　關心海虎潛艦6官兵落水

莊銘淵「抽到2號」喊讚！陳愷寧重視交通：今年有300位行人被撞死

賴清德台東造勢再端政策牛肉　允諾研議「花東快速道路」

宋楚瑜拋兩岸關係3呼籲　盼為台海和平找出路

ECFA部分關稅減讓遭中止！　陸委會警告中共：立刻停止政治操作

台北6間餐廳超有氣氛！85樓夜景、米其林推薦過美味聖誕節

林飛帆批侯柯低劣　違法得利＆投機獲利還罵工寮

超商新春福袋開賣了！百萬金塊直接送　加碼七龍珠2款限量福箱

網瘋傳「聖誕節送這禮物就分手」　女真的遇到崩潰：一周後就分

女歌手許佳玲「曖昧粉絲」遭捅死？ 親弟發聲曝內幕：讓她安心走

澄清柯文哲農地停車場由來　陳佩琪：晚輩對長輩理財本無置喙餘地

楊紫瓊婚宴2套禮服來自夏姿！　量身打造最愛的綠色系、蘭花圖騰藏深意

員工離職列禮物清單！索討蘋果電腦　網友：老闆認真就輸了

好冷！彰化28小時63人送急診7死亡　65歲男餵雞倒臥田裡猝死

2024奢華旅遊3趨勢、玩法揭曉！東方快車明年復航　江振誠任主廚

黃金鼠首次吃核桃嗑不開　牠氣噗噗跑走：這能吃嗎

政治熱門新聞

快訊／海虎潛艦執行任務因湧浪過大釀6官兵墜海　3人搜救中

賴清德捐老家做公益　鄉民熱議1事

快訊／拿「董事辭職書」要賴清德立刻捐老家！　趙少康：別再拖

藍綠白政見交鋒　侯友宜表現NO.1

呱吉評政見會「侯友宜超乎預期」　本人回：人民的眼睛很雪亮

鈕則勳直言「賴皮寮」拆彈不成功　2原因曝光

賴清德要公益信託老家　徐巧芯：屋還是他的

快訊／賴清德老家遞申報資料　新北證實：將追繳5年房屋稅

美麗島民調／政見會後年輕選票動了　「侯康」緊追「賴蕭」

趙少康才嗆萬里宅「拆或捐」就辭中廣　賴清德宣布捐出公益使用

賴清德談民調「7至8成反對國民黨執政」　9成反對民眾黨

賴清德「選總統3人都台獨」破對手攻勢　九二共識沒中華民國空間

郭正亮揭賴老家崗哨內幕：應自請保鑣

賴老家公益信託　議員批採蘇嘉全模式

更多熱門

相關新聞

北市公布教育政策白皮書　3年內幼教師生比降至1:12

北市公布教育政策白皮書　3年內幼教師生比降至1:12

因應少子化、高齡化等趨勢，台北市教育局今發布十項教育政策白皮書，囊括幼教、營養午餐、雙語教育、AI教育、樂齡學習等項目，包括降低幼教師生比至1:12、延長暑期課後照顧時間、首創2到12歲蒙特梭利實驗教育園區，而在營養午餐部分，明年起新增每月1次有機菇，高中弱勢學生午餐補助每餐從55元提高至65元。

黃質疑張榮興背景　蔣：沒政治考量

黃質疑張榮興背景　蔣：沒政治考量

蔣萬安率藍小雞「點聖火」抽號次

蔣萬安率藍小雞「點聖火」抽號次

柯文哲控中央卡蛋　林洲民駁：當然不是！

柯文哲控中央卡蛋　林洲民駁：當然不是！

柯粉搶路權遭駁　4議員要蔣說明

柯粉搶路權遭駁　4議員要蔣說明

關鍵字：

台北市政府蔣萬安政策改革市府團隊影片演出

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

4：40爆冷「超商一堆人排隊」！真相神展開

職棒球員被控「全飛機等他一家」！陳子豪妻怒反擊

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面