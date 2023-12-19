柯粉搶「開票之夜」北平東路路權遭駁　民眾黨4議員輪番要蔣萬安說明

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲的支持者不滿民進黨台北市黨部主委張茂楠「瀉藥說」，怒搶「開票之夜」2024年1月13日賴清德競總前的北平東路路權，但19日卻被台北市警察局駁回。台北市長蔣萬安19日下午赴市議會送水果致意，民眾黨4名台北市議員輪番要求蔣萬安做說明，而蔣萬安則連續4度做說明，強調一切都依照規定。

▲台北市長蔣萬安赴議會委員會送水果致意。（圖／記者陳家祥攝）

蔣萬安19日下午赴台北市議會委員會送水果致意，被詢問柯粉借北平東路路權遭駁回的理由為何？蔣萬安表示，因為按照慣例跟相關程序規定，就是新工處跟警察局核審，依照專業判斷跟評估來做決定，相信警察局有其考量，多年來各個路權申請後舉辦的大型活動，特別是選舉造勢活動，一定有警察專業的評估跟經驗判斷，尊重專業跟相關程序、法律規定。

至於未來會用什麼方式避免發生？蔣萬安說，一切都有相關法律規定、程序，現在程序就是新工處跟警察局核審，依照專業經驗跟判斷。

蔣萬安指出，之前外界關注2024年1月12日「選前之夜」場地路權，例如凱道等場地，大家也有看到相關報導，許多人要守在電腦前，或到網咖看能不能搶到理想場地，造勢活動需花多天架設設備、佈置，可能要借到3天左右，但有時卻被不同團體或政黨爭取到，「這部分會來研究，看什麼方式可更公平，不希望大家每次都勞師動眾守在電腦前面搶。」

隨後，蔣萬安依序赴交通、警政、教育、民政委員會送水果致意，一旁則有國民黨籍台北市議長戴錫欽陪同。當到交通委員會，與民眾黨台北市議員陳宥丞握手致意時，陳宥丞當面表達不滿，認為自己在議會服務20多年，沒看過集會遊行可以用這樣理由直接駁回。蔣萬安回應，自己會來了解一下，並觀察陳宥丞準備的資料。

陳宥丞提及，不知道警察局、新工處的標準為何，怎麼可以利用「可能會有衝突疑慮」就把民眾申請駁回，且台灣基進黨日前在他的服務處辦遊行集會，他也沒收到通知，但北市府准予辦理，想不到今天一般民眾申請路權，並承諾不會有黨派對立卻被駁回。蔣萬安直言，這是警察局跟新工處聯合審查，透過專業評估、過去慣例和相關程序，之後警察局會清楚說明。

只見陳宥丞仍不滿，使一旁的戴錫欽也趕緊出面化解尷尬，直言此事交給蔣萬安回去了解，但市長本身也不可能介入審核的事情，而交通委員會第一召集人徐弘庭也認為「開票日不要啦！」不過陳宥丞仍批評，中華民國沒有規定哪一天不能辦活動，行政機關要做好說明，不是讓議會的人幫忙護駕。

之後，蔣萬安到警政衛生委員會，民眾黨台北市議員張志豪持續追問路權一事，詢問路權申請到底是警察局或新工處處理？蔣萬安回應，新工處跟警察局依照規定審查，警察局當然有其專業判斷，且依法行政。最後張志豪則要蔣萬安公平公正。

由於黃瀞瑩、林珍羽皆在民政委員會，因此蔣萬安到民政委員會陸續與議員致意時，先是碰到坐在側邊的林珍羽。林珍羽持續追問路權認定，若依照警察局說法，為了預防政黨屬性不同恐造成衝突，那2024年1月11日、12日會不會有相同問題，也該駁回1月11日路權？蔣萬安則強調，依照過往慣例，警察局、新工處會聯合審查，一定是依法行政、依照規定。

而蔣萬安走到桌子另一側與黃瀞瑩致意時，黃瀞瑩也再次說了路權相關議題，蔣萬安則強調，警察局一定是依法行政、對外說明；而黃瀞瑩則要市府別因政黨考量，一切都要公平。