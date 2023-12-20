北市公布教育政策白皮書　3年內幼教師生比降至1:12

▲台北市教育局長湯志民宣布十大教育政策白皮書。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

因應少子化、高齡化等趨勢，台北市教育局今發布十項教育政策白皮書，囊括幼教、營養午餐、雙語教育、AI教育、樂齡學習等項目，包括降低幼教師生比至1:12、延長暑期課後照顧時間、首創2到12歲蒙特梭利實驗教育園區，而在營養午餐部分，明年起新增每月1次有機菇，高中弱勢學生午餐補助每餐從55元提高至65元。

台北市教育局今舉行「10大好學—台北市教育政策白皮書發布記者會」，由台北市長蔣萬安、教育局長湯志民共同宣布未來 4 年的重要教育政策，包括4年2億優化公幼設施設備、降低幼教師生比至1:12、12億優化高國中小5400間普通教室、113年成立技職教育科、115年完成10校校舍改建工程等。

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湯志民指出，113年教育預算相較112年增編44億，是歷年最高，市府挹注佔地方教育發展基金收入來源比例達91%，保障教育整體各項相關經費彈性運用，代表北市相當重視教育發展。

湯志民表示，在幼兒教育階段，已提高私幼就學補助每學年最高5.2萬元，減輕家長負擔，未來計畫在3年內把師生比從1:15降至1:12，投注4年2億元經費優化幼兒園設施設備，明年將成立全國首創從2到12歲蒙特梭利實驗教育園區，並持續規劃5歲幼兒公共化教育政策，希望打造更優質的幼教環境。

為強化營養午餐食安，湯志民指出，今年透過公布廠商記點、建置通報管道、提高午餐罰則、備援機制、午餐查核等，從源頭把關營養午餐，明年也將新增每月1次有機菇，讓學生吃的更多元，此外，也將提高高中弱勢學生午餐補助至每餐65元，並增聘學校營養師，讓食育教育再升級。