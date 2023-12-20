蔣萬安率藍小雞「點聖火」抽號次　8仙差點少1仙⋯鍾小平烏龍跑錯場

▲蔣萬安與北市8名立委候選人抽號次。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

總統、立委選舉倒數24天，20日進行政黨、立委候選人、原住民立委候選人號次抽籤，國民黨台北市黨部今邀請台北市長蔣萬安與8名立委候選人一同在選委會樓下加油打氣，現場不斷喊「八仙過海」，但尷尬的是，中正萬華選區的國民黨台北市議員鍾小平卻跑錯地方，甚至比「台北隊隊長」蔣萬安還晚到，場面一度尷尬。

依據中選會規定，20日舉辦政黨、立委候選人、原住民立委候選人號次抽籤，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹邀集8名立委候選人到台北市選舉委員會，一同在抽籤前召開記者會，並找來蔣萬安擔任「台北隊隊長」，盼讓母雞、小雞一起「點燃聖火」。

▲原本要塑造「台北隊隊長」蔣萬安帶領8名小雞點聖火，結果鍾小平烏龍跑錯地方，蔣與7小雞只好先點聖火。（圖／記者周宸亘攝）

但張斯綱、游淑慧、李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、羅智強、賴士葆等人皆陸續抵達，卻遲遲不見鍾小平，甚至連「隊長」蔣萬安都已經到場，並且完成致詞，鍾小平也還是沒來；由於鍾小平之前與黃呂錦茹鬧出諸多不合新聞，因此場面略為尷尬，而同樣到場的國民黨台北市議員秦慧珠則趕緊緩頰，說鍾小平跑錯地點。

由於遲遲等不到鍾小平，一群人只好在蔣萬安的帶領下，拿起手中的「小火把」，點燃前方的「聖火」，並不斷大喊「八仙過海」、「侯康配凍蒜」；這時「八仙」中的「一仙」鍾小平終於抵達現場，現場只好再度重演「點聖火」環節。

被問到是不是跑錯地方進而遲到？鍾小平則說，自己跑到舊的信義行政中心大樓，開車過來的路上卻遇上塞車。

▼鍾小平事後緊急趕到場，一行人重新點聖火。（圖／記者周宸亘攝）