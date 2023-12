交往2年才發現男友是女人　女崩潰「多次被不明物性侵」判刑10年

▲女子假扮男人,欺騙女友長達2年。(圖/翻攝自Cambridgeshire police)

記者李振慧/綜合報導

英國41歲女子西爾諾瓦(Blade Silvano)在網路上假扮成男子,透過網路交友結識女友後,竟然成功欺騙對方長達2年,期間即使發生過性關係,受害者還是深信她是男性,最後甚至還論及婚嫁,誇張惡行被判處10年以上刑期。

西爾諾瓦2016年12月在交友網站填寫假資料,化名為門德斯(Blade Mendez),讓受害者深信她是一名男性,至少2次使用「未知物體」與受害者發生性關係,被法院裁定犯下2項插入性侵犯罪,判處10年6個月刑期。

案件審理期間,受害者控訴,她和西爾諾瓦交往期間,從來沒有看過或碰過西爾諾瓦的生殖器,每次發生性行為時,西爾諾瓦常會穿著寬鬆上衣來遮掩下半身,平時也總是穿著T恤和四角褲。

A woman who posed as a man to con her victim into having sex with her has been jailed for 10 years



The victim ‘saw a future’ with Blade Silvano, whose actions were described as 'unspeakably cruel'https://t.co/KfD5C9mgxx