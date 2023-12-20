交往9年「到家沒傳LINE」　女友等到爆炸！全場共鳴：很反感

▲原PO到家後，都苦等男友傳LINE報平安。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

大家會主動傳訊息報平安嗎？一名妹子透露，與男友交往長達9年，平時相處都算融洽，但針對約會完，各自回到家報平安一事，男友總是無法落實，讓她大發脾氣。對此，原PO直言，以為「到家lLINE我」是很單純的安全感問題，沒想到反讓男友壓力超大，「大家有類似的經驗嗎？」

原PO在Dcard緩緩道來，剛交往那幾年，兩人是遠距離戀愛，而男友都會答應到家後會LINE報備，但常等不到訊息，打了幾通電話才接通，結果男友早已到家，表示忘了傳LINE。面對男友總是忘記，兩人也常為此鬧得不開心，原PO直言，「是不是沒有放在心上才會這樣？」「我也累了，他也累了。」

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直到某天約完會，原PO依舊提醒「到家LINE我」，男友卻脫口而出「如果我記得的話」，甚至直球回應「我沒辦法答應你，我可能做不到的事」，尤其面對原PO責備的語氣，讓男友備感壓力。

對此，原PO認為「到家LINE我」是情侶之間很單純的安全感問題，沒想到反而給男巨大的莫名壓力，因此想問看法，「我開始自責是不是太愛生氣，大家有類似的經驗嗎？」

底下網友爆共鳴回應，「我覺得講到家了很重要欸，不要說男友了，朋友們出去大家回家了也都會講」、「啊…我以為情侶間報個平安是基本，看了留言原來不是啊」、「我老公都計算我交通時間，只要我沒回就直接打來，9年來都如此沒有斷過」。

也有人認為，「他已經成年了，要相信他可以照顧好自己，就算發生什麼事，他也可以自己處理好，不用把自己帶入媽媽&小孩的角色」、「不要用責備的語氣，我跟男友彼此忘記傳的時候都會打電話，會說：確認你到了沒而已，沒事就好！愛你掰掰」、「如果只是擔心對方安危的話，可以使用iPhone內建的定位通知的功能」、「沒有報備習慣，之前有同學要求覺得蠻反感的，不喜歡被事情綁住的感覺」。