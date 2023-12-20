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社會 社會焦點 保障人權

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」　人夫頭頂綠炸

▲桃園市簡姓男子於2020年9月與王姓高中同學在桃園市某KTV唱歌飲酒，未料王男看上其女友，並趁其醉倒時襲胸，後來更變本加厲強制親吻猥褻並欲硬上性侵，女子則欲跳樓求救才躲過一劫。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲人夫指控，妻子赴約前往摩鐵唱歌，反遭男網友性侵，且不斷被騷擾逼迫見面。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／新竹報導

新竹一名人夫阿輝（化名）指控，小王阿亮（化名）利用交友軟體認識妻子，以唱歌為由約哄騙不清楚「汽車旅館」為何的小月見面，並強行性侵得逞，事後又不斷騷擾強迫見面，雙方進而交往，提告求償200萬元。新竹地院判決阿亮須賠償100萬元。

阿輝指控，阿亮利用交友軟體認識妻子小月（化名）後，明知對方有丈夫、小孩，仍刻意頻繁往來，並要求小月跟他交往、發生多次性行為，卻利用小月不清楚摩鐵為何，竟謊稱要到有KTV設備的地方唱歌，邀約小月見面，孰料小月赴約後在摩鐵慘遭無套性侵。

事後阿亮利用小月的心理壓力，不斷以訊息、電話騷擾糾纏，若對方不理會，更跑到2人家門口狂敲門，逼迫見面約會，小月因此前往精神科就診，阿輝生日當天，小月因再也無法承受壓力，決定全盤托出，希望離婚，但阿輝不捨妻子受到屈辱，聯繫阿亮要求道歉，最後雙方彼此談好以200萬元和解，阿亮卻遲未給錢，因而提告求償。

阿亮辯稱，不清楚小月已是人妻，且他曾透露家中頗有資產，身為長孫的他將來能繼承豐厚家產，祖父過世後沒幾天，隨即接到阿輝電話恐嚇，懷疑2人密謀仙人跳要錢，加上小月提出強制性交告訴後，檢方調查也予以不起訴處分，何來性侵一說，請求駁回。

法官認為，對話紀錄中，小月曾傳訊「好感動，想哭了都，在想說為什麼不是嫁給你」、「不給他知道我們是因為小孩還需要我，不是怕他」等討論2人私下交往問題，顯見阿亮知悉小月是人妻；不過，阿輝指阿亮答應賠償200萬部分，對話內容並未正面談及是有關配偶權賠償事宜，故難認協議成立。

法官表示，阿亮不像他人介入婚姻者會刻意隱匿自身存在，反而無懼被阿輝所察覺他就是小王，舉止顯目無法紀，絲毫不在乎阿輝感受，審酌雙方經濟能力等，判賠100萬元為適當。可上訴。

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