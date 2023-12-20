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都見過家長了！「男友手機」震碎她三觀　竟爽衝淫亂見面會

▲喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男友加入了超荒淫的群組。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友先前趁男友睡覺時，無聊翻看對方手機，怎料竟發現男友加入超淫亂群組，不僅每天都有性愛影片更新，一群砲友還會大聊特聊，甚至開線下見面會，一系列內容震碎她三觀，不知該如何跟對方攤牌。

女網友昨在Dcard提到，「一個多月前，我趁男友睡覺翻了他手機，男友本身是業務，我是內勤，工作性質不一樣，我們也沒住一起，只有周末他會來我的套房住，但通常也是來睡覺而已，所以我們實際的相處時間很少。」

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她接著表示，之前誤打誤撞知道了男友的手機密碼，於是就好奇打開來看，「聽說沒有一個女生可以笑著放下男友的手機，我現在信了，但沒想到這麼離譜。」

在翻看過程中，因為有通知跳出來，她才知道原來男友有在玩推特，後來點進去一看，更讓她難以置信，「幾乎每天更新的性愛影片，不同的女生且不止一個女生，有3個人的、4個人的，也會一群砲友開語音聊天，甚至還有線下婊兄弟姊妹見面會。」

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO看完男友手機，錯愕又心碎。示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

受到不小衝擊的她不禁淚嘆，「當初交往他說他是很認真、很珍惜的，也有把我帶回家見家人，我們甚至還有安排要一起出國；但現在...我也不知道要怎麼辦，該怎麼開口告訴他我已經發現了？」

對此，網友們紛紛回應，「建議妳還是先冷落他，把妳的東西搬一搬，然後傳個訊息說妳已經知道他手機裡都有什麼了，跟他分手叫他別再來找妳，然後盡快消失別被他找到」、「我女朋友看我的手機，都會被我存的哏圖逗到笑哭」、「先去驗性病吧！感覺妳很危險」、「我原本也很相信我前男友，不怎麼看他的手機，結果一看也是震碎我的三觀，我都不認識他了」、「遇到這種事情就快跑吧」、「感覺是有名的男推，可以玩到有見面會」。

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