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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／陸宣布：中止ECFA部分產品關稅減讓　明年元旦起生效

▲▼進出口,上海洋山深水港,貨櫃（圖／CFP）

▲上海洋山深水港。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院關稅稅則委員會21日宣布，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定，國務院關稅稅則委員會決定，中止ECFA部分產品關稅減讓。

大陸財政部發出的公告提到，根據ECFA，國務院關稅稅則委員會按規定和程序決定，中止ECFA部分產品關稅減讓，「希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。」

公告指出，自2024年1月1日起，對原產於台灣地區的附件所列丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。

根據公告，被中止關稅減讓的12項產品為丙烯、1,3-丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯-丙烯共聚物（乙丙橡膠）、其他初級形狀的烯烴聚合物。

▼大陸宣布中止關稅減讓的12項產品。（圖／CFP）

▲▼陸宣布中止ECFA 12項產品的關稅減讓。（圖／翻攝大陸財政部）

大陸商務部今年4月對台灣展開貿易壁壘調查，並於12月15日宣布了調查結果，認定台灣對大陸貿易限制措施存在「對外貿易壁壘調查規則」第三條所規定的情形，構成貿易壁壘。

調查結果公布的同日，國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨單方面限制大量大陸產品輸入，且禁止進口大陸產品範圍近年來呈現擴大趨勢，截至2023年11月底共對大陸2509項產品禁止進口，「根據大陸相關規定，對台貿易壁壘調查最終調查結論為構成貿易壁壘。」

朱鳳蓮指出，調查事實清晰，證據確實充分，調查結論客觀公正，民進黨對大陸採取貿易限制措施，不符合ECFA關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，違反ECFA有關「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款，損害了大陸相關產業和企業利益，同時也損害了台灣消費者利益。

朱鳳蓮強調，「我們支持相關主管部門結合對台貿易壁壘調查最終調查結論，依據相關規定研究採取相應的措施。」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮2023.9.27 。（圖／記者任以芳攝）

陸委會也在同日回應，不能接受陸方違反WTO規範，片面對我方進行所謂「貿易壁壘調查」之政治操作行為，「兩岸都是WTO會員，任何貿易爭端應該循WTO的機制處理，才是正途，陸方刻意繞開WTO貿易爭端機制，明顯具有政治目的。」

陸委會強調，陸方若對兩岸貿易有不同看法，應該遵照WTO爭端解決機制與程序進行糾紛調處，以共同維護兩岸整體經貿交流的良好氛圍。

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

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