貿易壁壘調查後ECFA恐中斷　朱立倫轟：民進黨連貿易也要政治化

▲朱立倫受訪。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

大陸商務部調查認定台灣對陸設貿易壁壘，被解讀針對ECFA而來，經濟部則宣稱對陸出口降低有分散風險。國民黨主席朱立倫今（16）日受訪時表示，民進黨每一天都在搞政治，連貿易也要把它政治化的話，不如換黨、政黨輪替，國民黨絕對用專業的態度，絕對用貿易的專業，面對全世界所有的貿易問題。

對於中國大陸商務部認定台灣對中國貿易限制措施構成貿易壁壘，下一步是否中斷ECFA引關注。朱立倫說，貿易的問題要用貿易的專業來面對，民進黨如果用政治的態度，用選舉的語言，是沒有辦法替台灣產業界解決問題的。

朱立倫再說，他還是很嚴肅的講，民進黨每一天都在搞政治，連貿易也要把它政治化的話，不如換黨，政黨輪替，國民黨絕對用專業的態度，絕對用貿易的專業，嚴肅的去面對全世界所有的貿易問題，尤其是幾個重要的市場，不管大陸、美國、歐盟、日本等等，他們都要非常嚴肅的面對，才能夠替台灣產業解決問題。

媒體問到，針對貿易壁壘的部分，經濟部說台灣對大陸的出口有減緩的趨勢，不過好像今年整體的出口嚴重衰減，是不是偷換概念的感覺？朱立倫表示，台灣現在的貿易依存度最高的還是中國大陸，經濟部不要自己想要偷天換日，或者想要堆在沙子裡面，不看清事實，真正所有產業需要解決問題的是要政府，而不解決問題的的蔡英文政府就換成侯友宜政府來解決問題。

