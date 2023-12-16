貿易壁壘恐致ECFA中斷　侯友宜嗆：賴清德吹牛GDP達3.5％從哪來？

▲侯友宜、羅智強聯合競選總部成立。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

中國大陸商務部認定台灣對中國貿易限制措施構成貿易壁壘，下一步是否中斷ECFA引關注。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（16）日受訪表示，民進黨政府在當年說過ECFA是「糖衣毒藥」，這幾年執政他把ECFA當作「大補藥」，籲民進黨政府，好好跟大陸協商，「不然賴清德又在吹牛說GDP會達到3.5％，你要從哪裡來？。」

侯友宜表示，民進黨政府這幾年執政，兩岸的貿易從來沒有間斷，而是依賴度非常高，這種情形，在今年四月份大陸就提出了貿易壁壘調查，結果呢？民進黨政府完全不理嘛。

侯友宜說，「不管大陸如何說，他就不管人家，那大陸又再度提出了要貿易壁壘調查，要記得，民進黨政府要嚴肅去面對這個問題，想想看111年出口貿易對大陸順差1500億美金，我們台灣總體的順差才500億美金，如果沒有ECFA，對台灣的經濟傷害會多大？」



侯友宜呼籲，民進黨政府面對ECFA要好好跟大陸協商，「不然賴清德又在吹牛，說GDP會達到3.5％，你要從哪裡來？所以面對ECFA這個問題，好好地保護公平貿易，以及產業的發展，好好地去面對」。



另，媒體問到，經濟部說國內有分散風險，說台灣對大陸的出口有減少的趨勢，事實上是今年整體的出口有嚴重衰退，是不是偷換概念？侯友宜說，國內出口記得嗎？有連續12黑、經濟成長力1.42創14年新低，這是事實，所以是經濟產業是在衰退，國內基礎建設，欠水欠電欠人，欠一堆，這才是國家面對產業，民進黨完全沒有去做改變，甚至連電還跟國際潮流背道而馳，用高碳排的，影響出口貿易的行程，這些事情才是影響到經濟產業。

侯友宜嗆，民進黨不要在那邊自嗨，現在的出口廠商，或是經濟貿易面臨最嚴峻的時刻，所以台灣要改變，給侯友宜跟國民黨一起努力，保護台灣讓台灣經濟再起飛。

