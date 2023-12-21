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婦產科內診　護理師喊「內褲請放這」！她一看尷尬：是國小同學

▲▼南韓一名8歲女童遭到感染愛滋病的父親性侵。（示意圖／CFP）

▲原PO看婦產科遇到熟人。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，因為月經不順，看了一陣子的婦產科，回診第四次時，醫師請她到內診房間，一名護士走進來提醒注意事項，沒想到居然是十幾年沒見的國小同學，對方熱情招呼「嗨最近好嗎！」接著便說「內褲放這邊就好」，她頓時尷尬到極點，貼文曝光，釣出同行笑喊「常常遇到，看太多了」。

女網友在Dcard發文，「去看婦產科，結果醫師旁的跟診護士...」，因為經期不順，到婦產科看診，醫生問完診後，請她到小房間內診照超音波，第四次回診時，當她走進內診房間，跟診護士居然是國小同學，「前幾次看診從沒遇見她」。

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原PO表示，兩人國小是同班同學，國中則不同班，交情尚可，但畢業後就沒有聯絡了，頂多會看看IG動態，對方先開口說「嗨！最近還好嗎」，她內心震驚，卻故作鎮定回「一切都很好」，接著護理師請她脫下內褲，放在旁邊，她心想「天啊要瘋了，十幾年沒見的重逢，竟然是這樣的場面」。

貼文一出，釣出同行透露，其實很常遇到認識的人，「沒事，身為婦產科一員，我們想的是如何幫助到你」、「其實我們無所謂，我在婦產科，很多同學反而來我這邊生小孩」、「護理師都很專業，而且也常遇到認識的人，習慣了，都很淡定的」。

不少網友也曾在工作上遇到以前同學，「我本身是直腸外科及泌尿科護理師，常常遇到同學們來看痔瘡或是看包皮，同學都說為什麼這麼久沒見，第一眼卻是屁眼」、「我本身是警職，有時會遇到學校的+9，都說這麼久沒見，第一句居然是『趴下！現在依法逮捕』」、「我是心理師。高中同學：這樣好像在跟朋友靠北我老公。我：那也不錯，你可以放輕鬆想說什麼就說。高中同學：好像也是，那我要開始靠北了喔」。

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