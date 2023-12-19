第一次約吃飯「男生沒請客」瞬間冷掉！　妹子怒：我給錢還收下

▲原PO認為第一次吃飯男生應該要請客。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

男生女生出門約會，究竟是AA制，還是男生請客，是網路上永遠吵不完的議題，有女網友表示，跟有好感的對象約吃飯，結束後她掏錢出來，對方收下錢的舉動讓她震驚，「居然沒有說要請客」，好感瞬間降為零，認為第一次吃飯，男生要展現紳士的一面，應該要主動請客，貼文遭大批網友砲轟。

原PO在Dcard發文，透過網路認識新對象，第一次見面只在附近散散步，「只想先知道是不是照『騙』」，雙方都對彼此印象不錯，後來又約了第二次見面，兩人一起去吃飯，吃完她拿出錢，對方便收下，原PO皺了眉頭，「他居然收下來了，居然沒有說要請客，我真的瞬間冷掉，目前正在想要慢慢淡掉了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，應該很多人都會指責她的行為，「但我不是那種什麼都要男生付錢的那種，以前跟男友吃飯都是輪流付錢的」，只是覺得第一次吃飯，男生要展現紳士一面，「可以主動說要請客吧，如果他主動說要請客，那我絕對是會請他吃下一餐的人，第一餐都沒請，我真的超失望」。

貼文一出，網友狂翻白眼，「又一個第一次見面就想行乞的」、「給了又不准人收，不想給幹嘛還要拿錢出來」、「還是第一次看到用吃飯有沒有請客，來當作衡量男生的標準的」、「第一次吃飯可以由妳請客呀，說不定他下一次會回請妳」、「他不認識妳為什麼要請妳」、「到底為什麼要有男生付錢心態，各付各的很難嗎」。