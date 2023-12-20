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心儀男約吃飯沒請客！「給錢還收下」妹子瞬間冷掉　全場砲轟

▲▼火鍋,相親,渣男,男友,交往,AA制,減肥,肥宅,約會,紀念日,大餐,請客。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO抱怨男方沒有請客。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

2個人出去約會，到底應該誰付錢？一名女網友透露，最近和有好感的對象出去吃飯，本來以為對方會請客，就意思一下拿錢出來，沒想到對方真的收下了，讓她直呼「瞬間冷掉」，也強調自己不是一定要男生付錢，只是第一次見面應該要展現紳士風度。不少人看到後傻眼直呼「這什麼心態？」

原PO在Dcard發文表示，最近在網路上遇到一個不錯的對象，有先約第一次見面，只在附近逛一逛散步，確認是否還要繼續聊下去。第二次見面2人就約吃飯，不過結束後卻讓她傻眼，「我給他錢，他居然收下來了，居然沒有說要請客，我真的瞬間冷掉…目前正在想要慢慢淡掉了」。

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原PO也強調，自己不是要男生付錢的女生，但以前和男友吃飯都是輪流付錢，「覺得第一次吃飯，男生要展現紳士一面，可以主動說要請客吧」，且如果對方主動請客，她也絕對會回請下一餐，不過現在碰到這個狀況覺得很失望。

▲▼相親,交友,脫單,女友,渣女,公主病。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

文章曝光隨即被砲轟，網友紛紛表示「那妳不要給他不就好了，給了又不准人收」、「還是第一次看到用吃飯有沒有請客，來當作衡量男生標準的」、「他不認識妳為什麼要請妳？確定關係再請妳也不遲呀」、「又一個第一次吃飯就想行乞的」、「到底為什麼要有男生付錢心態？各付各的很難嗎」、「妳跟他只是網友，連朋友都還不是欸」。

也有人分享經驗，「他可能還在觀察妳？我初次約會老公倒是很大方的說要請我，後續約會塞錢給他也還是收喔」、「像我自己會先請客，然後看女生的動作，如果女生沒有要付錢的意思，我就不會約她了，但我覺得之後真的不能看請不請客來判斷風度欸」、「之前約女生第一次出去吃飯都會請客，後來也不鳥我，更堅定以後不當盤子」。

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