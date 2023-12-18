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她愛愛都會發出屁聲！「不是男生太小」　真實原因曝光

▲▼ 接吻,熱吻,蛇吻,情侶,男女,小倆口 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

愛愛時發生什麼狀況最掃興？一名妹子抱怨，和男友愛愛的頻率沒有很高，不過每次做的時候，都會發出噗噗噗的屁聲，讓她覺得很尷尬，但即使做了很多努力，還是沒有辦法改善，好奇要怎麼做？文章曝光後，許多人指出，很可能和做愛的姿勢有關。

原PO在Dcard發文表示，和男友做愛的頻率沒有很高，大概2、3個禮拜一次，可是每次男友從後面進入時，私密處就會發出屁聲，讓她覺得很丟臉，氣氛也瞬間尷尬起來。

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原PO透露，後來查資料爬文，發現從後面的姿勢本來就會灌很多氣進去，也有說法是陰部細菌感染容易產氣，因此她有吃蔓越莓和益生菌，也有做凱格爾運動，但還是想知道有沒有其他方法可以改善陰吹？

性感,挑逗,火辣,做愛,慾望,激戰（圖／取自免費圖庫pexels）

文章曝光後，不少人分享經驗，「之前狗爬式也有過這樣情形，但我本身一樣沒生過小孩，也有練凱格爾，男方也滿大的，後來做出屁聲的時候，他要求我不要趴太低就好了，所以有時候是角度問題也可能」、「有一次發出聲音時我看向對方，他安慰說是正常現象，所以你不要太擔心這個，彼此身心舒服比較重要」、「背後式蠻正常會有的，讓男友也去理解聲音的來源及原因的話就不尷尬了呀，男友反而會覺得不小心發出聲音很可愛」。

事實上，最美性學博士許藍方曾在YouTube《許藍方Dr.Gracie》頻道中分享，陰吹是陰莖進入陰道時，灌入空氣後又將其擠出所產生的聲音，每個姿勢都有可能會陰吹，其中「狗爬式（Doggy style）」最容易出現，如果真的很在意，就應該避免從後面進入。

她也指出，其實出現陰吹和男生的大小無關，「當陰莖進入陰道後，周圍若還有空間使空氣流通，根本不會出現陰道排氣」，推測應該和做愛姿勢以及交合角度有關。

知名兩性作家欣西亞先前也分享2招避免下半身發出聲音，第一是避免採取從後上的狗爬式，經實驗證明，這個體位最容易陰吹，可能和男生進入的角度有關；第二讓男伴緩慢進行，把動作放慢，就像新手學開車一樣，不過她也說，「這樣的快樂當然不及飆車的速度感，男友應該很快就會跟妳分手了吧？」認為變換姿勢的時候發生聲音很正常，不要矯枉過正，耽誤自己應該享受到的性福。

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