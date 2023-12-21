賴清德捐老家做公益！鄉民熱議「其他礦工寮怎辦」　里長吐心聲

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德20日宣布，要將萬里老家捐出做公益信託，計畫設立「礦工生活紀念館」。此話一出掀起PTT鄉民兩派意見熱議，一派人認為，賴是礦工家後裔，「沒資格說的話誰有資格？」另一派人則覺得違建就算捐出也不合法，還有人好奇其他礦工寮是否也要跟進捐出。而萬里區中幅里長謝嘉陽表示，想解決問題只能請政府盡快修法，不希望被當成選舉操作議題。

▲賴清德萬里老家外觀。（資料照／記者郭世賢攝）

針對萬里老家爭議，賴清德20日在2024年總統大選首場電視政見發表會上正面回應，表明要將萬里老家捐出做公益信託，計畫設立「礦工生活紀念館」。賴清德還在會後受訪時提到，當政治人物沒有委屈，他最關心的是礦區居民居住的問題，同時也不忘喊話對手侯友宜、柯文哲要勇於面對問題。

▲賴清德宣布要將萬里老家公益信託。（圖／記者林敬旻攝）

不過，賴清德宣布要將萬里老家公益信託捐出，各界意見正反不一，PTT上也出現許多討論這件事情的文章。一派網友力挺賴清德，認為他是礦工家後裔，「沒資格說的話誰有資格？」況且捐出房子也比拆掉有意義；另一派網友則認為，違建捐出依舊不合法，「違建做公益還是違建」、「拆掉，沒有其他選項」，而且這招前立法院長蘇嘉全已經用過了。

還有一部分網友好奇，當地其他礦工寮應該怎麼處理，「其他住戶都沒事，還可以一起合法」，或者是否也要跟著信託捐出。根據《聯合新聞網》報導，萬里區中幅里長謝嘉陽表示，當地九成的房子都是都市計畫法實施前的既存建物，並非違建，想解決問題只能請政府盡快修法，不希望被當成選舉操作議題。

此外，對於萬里老家爭議，賴清德競總發言人郭雅慧也曾在12月7日回應，該建物不是一般都市中的違建，也沒有竊占國土，而是普遍存在於礦區的合法房舍，「該繳的稅都有繳，也一定尊重新北市政府依法核定的程序」。