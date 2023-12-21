獨／民進黨最新內參民調曝光　賴37.8%、侯29.5%、柯26.8%　

▲2024大選，藍綠白各陣營總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者陳弘修／台北報導

2024總統大選進入倒數23天，根據民進黨最新的內參民調，總統候選人賴清德的支持度為37.8%，國民黨總統候選人侯友宜緊追在後，支持度為29.5%，排名第三的是民眾黨的柯文哲，支持度為26.8%。民進黨高層透露，從選戰起跑至今，國民黨除了猛攻賴清德老家議題，雖然嘗試操作棄保民眾黨，但從近期的幾波民調看來，賴清德似乎有止跌回升的態勢，至於侯柯兩人的拉距則是依然膠著。

根據民進黨內分析，賴清德領先侯友宜的民調已經超過誤差值，侯友宜、柯文哲還在誤差值內膠著，可見國民黨對賴清德的攻勢已經逐漸失效，對民眾黨的操作棄保目前看來無效。

民進黨高層表示，藍白陣營、網軍側翼猛攻賴清德老家爭議，在一開始可能有所效果，但隨著賴清德的持續說明、攤開法令，一切尊重相關規定的態度明確，以及有更多經歷過礦工歲月長輩，後代出面說明當時的時空背景、辛酸，也讓更多人逐漸轉為同理，並且開始在網路幫忙協助辯護，「礦工是被遺忘的一群台灣經濟英雄，他們的工作環境真的很危險、惡劣，有時候今天彎著腰進入礦坑，出來的時候卻是蓋上白布，因為礦災而失去性命的超過4000人」。

談到藍營人士跑去賴清德老家拍照、打卡，民進黨高層表示，這種攻擊動作其實是讓更多人看到「他們所謂的豪宅，根本就是一間普通民房」，和國民黨立委候選人廖先翔的山坡保育園區蓋大莊園、馬文君在國有土地上用六千租金，入住森林豪華木屋，以及張智倫雙北地產王，透天頂樓蓋高爾夫練習場，截然不同。

民進黨高層也以侯友宜被爆出在文化大學的「凱旋苑」套房出租租金漲五倍、柯文哲被爆出農地違法變成遊覽車停車場，賺取租金超過十五年為例指出，「攻擊賴清德的老家，根本就是在打自己的臉，當然會引起中間選民的劇烈反感」，賴清德的老家是歷史因素，與藍白陣營刻意興建的豪宅、違法的停車場相較，這樣的追打賴清德只是突顯自身的荒謬，畢竟賴清德的老家並非個案，而是礦工長輩當年那個時代的辛酸遺憾，

至於大選即將進入倒數三週，藍綠白在支持度的競爭上是否會更加激烈，該人士分析，不論是侯友宜、柯文哲的死忠支持者，都有其堅定的立場，彼此相互攻訐都認為自己站得住腳，所以要操作棄保本身就不容易，更重要的是，藍白陣營對自身的黑金、貪腐，違建等爭議事件的不處理，已被中間選民看透，而這也是賴清德在最新一波民調中，支持度可以逐漸從老家爭議中走出且開始回升的原因。