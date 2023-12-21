揭賴清德萬里老家設崗哨原因　郭正亮：應該自己請保鑣

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德陷入萬里老家爭議，日前更被指出老家設有特勤人員崗哨。對此，前立委郭正亮認為，設崗哨的主要原因可能是要避免被破壞，但如果賴清德在乎兒子的房子安全秩序問題，應該自己請保鑣，「你怎麼可以用公帑呢？問題在這。」

▲前立委邱毅公布空拍畫面，發現房子周圍有多名特勤人員巡查。（圖／翻攝自Facebook／邱毅）

賴清德萬里老家被發現設有特勤人員崗哨，引發國民黨副總統候選人趙少康批評假公濟私。前立委邱毅還在節目上公布空拍畫面，直指房子周圍有多名特勤人員巡查。

前立委郭正亮20日在政論節目《綠也掀桌》中提到，依法如果是副總統的住所、居所或行進中場所，就會安排一些維安，這個可以理解，但住所或居所必須是賴清德的名字，問題是萬里老家是賴的兒子的名字，而且兒子也沒有住在那裡，所以這一點怎麼樣都說不通，「後來有人幫他說，他常去，頻率很高，所以維安單位就在附近設崗哨，但這也說不通。」

▲賴清德萬里老家外觀。（資料照／記者郭世賢攝）

郭正亮表示，設崗哨的主要原因是要避免被破壞，因為這件事情大概半年前就在傳，有越來越多遊客跑去看，設崗哨應該是為了協助維護秩序，「你怎麼知道會不會有人去丟石頭？」畢竟那裡比較屬於賴清德的個人場所，有時賴也會邀請好友前往會談。

不過，郭正亮認為，如果賴清德在乎兒子的房子安全秩序問題，應該自己去請保鑣，「你怎麼可以用公帑呢？問題在這。」賴對老家很有感情，大家當然能理解，可惜賴在第一時間3招危機處理都沒有到位，分別為說出事實、有不對的地方要認錯道歉、善後。

事實上，針對萬里老家設崗哨的問題，賴清德競選總部發言人郭雅慧曾在18日對外表示，有關維安事務的安排，一切依照特種勤務等相關規範，候選人及總部尊重國安單位依法專業辦理。