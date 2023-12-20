新北市第三選區立委抽籤　4位候選人號次出爐！

▲新北市第三選區民進黨候選人李坤城與國民黨候選人蔡明堂。（圖／翻攝自臉書）



記者李依融／綜合報導

2024立委選舉倒數24天，中選會20日進行立委候選人號次抽籤，新北市第三選區由國民黨候選人蔡明堂抽中1號，無黨籍候選人蘇卿彥抽中2號，民進黨候選人李坤城抽中3號，無黨籍候選人陳東雲抽中4號。

以下整理出新北市各選區抽籤名單



第1選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）

1號｜徐百弟｜台灣維新

2號｜何博文｜民主進步黨

3號｜游清池｜制度救世島

4號｜洪孟楷｜中國國民黨

5號｜翁藤原｜中華統一促進黨

第2選區（五股、蘆洲、三重）

1號｜林淑芬｜民主進步黨

2號｜何淯笙｜中華統一促進黨

3號｜李有宜｜台灣民眾黨

第3選區（三重）

1號｜蔡明堂｜中國國民黨

2號｜蘇卿彥｜無黨籍

3號｜李坤城｜民主進步黨

4號｜陳東雲｜無黨籍

第4選區（新莊）

1號｜洪懿馥｜無黨籍

2號｜吳秉叡｜民主進步黨

3號｜蘇輝湟｜無黨籍

4號｜蔣欣璋｜中國國民黨

5號｜邱吉均｜制度救世島

第5選區（樹林、鶯歌、新莊）

1號｜蘇巧慧｜民主進步黨

2號｜洪佳君｜中國國民黨

第6選區（板橋）

1號｜黃淑珍｜司法改革黨

2號｜林國春｜中國國民黨

3號｜張宏陸｜民主進步黨

第7選區（板橋）

1號｜葉元之｜中國國民黨

2號｜羅致政｜民主進步黨

3號｜劉書婷｜小民參政歐巴桑聯盟

第8選區（中和）

1號｜吳崢｜民主進步黨

2號｜邱臣遠｜台灣民眾黨

3號｜張智倫｜中國國民黨

第9選區（永和、中和）

1號｜林德福｜中國國民黨

2號｜莊銘淵｜民主進步黨

3號｜陳愷寧｜台灣維新

第10選區（土城、三峽）

1號｜孟藹倫｜人民最大黨

2號｜袁興｜復康聯盟黨

3號｜吳琪銘｜民主進步黨

4號｜林金結｜中國國民黨

第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）

1號｜羅明才｜中國國民黨

2號｜鄭添泉｜無黨籍

3號｜魏趨安｜制度救世島

4號｜張家榛｜人民最大黨

5號｜陳聖｜中華婦女黨

6號｜曾柏瑜｜民主進步黨

第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）

1號｜黃瑞傳｜無黨籍

2號｜楊木火｜無黨籍

3號｜李佳蒨｜台灣雙語無法黨

4號｜陳長志｜台灣維新

5號｜賴品妤｜民主進步黨

6號｜廖先翔｜中國國民黨