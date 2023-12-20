抽籤號次出爐！　台北市8區域立委候選人一次看

▲區域立委抽籤。（圖／記者許敏溶攝，下同）



記者詹宜庭、袁茵／台北報導

2024立委選戰倒數不到30天，中選會今（20）日舉辦區域立委選舉候選人號次抽籤，而在全台73席區域立委當中，《ETtoday新聞雲》整理台北市8個區域立委各政黨候選人抽籤號次。

根據中選會資料，區域立委候選人抽籤由直轄市、縣市選舉委員會辦理，號次抽籤時由監察人員在場監察，如候選人未能親自到場抽籤，得委託他人代為抽籤；如候選人未委託他人代抽，或雖到場、經唱名3次後仍不抽籤，則由辦理機關代抽。

第1選區（北投、士林）共有8名立委參選人，1號為民進黨吳思瑤，2號為國民黨張斯綱，3號為人民民主黨賴宗育，4號為無黨籍侯漢廷，5號為人民最大黨張臺勝，6號為人民最大黨胡金城，7號為無黨籍許盛鋒，8號為台灣雙語無法黨陳執中。

第2選區（大同、士林）有5名參選人，1號為制度救世島熊嘉玲，2號為人民最大黨何梅娟，3號為民進黨王世堅，4號為中華統一促進黨郭啟源，5號為國民黨游淑慧。

第3選區（中山、北松山）有7名參選人，1號為人民最大黨余新造，2號為無黨籍陳源發，3號為民進黨謝佩芬，4號為制度救世島高士恩，5號為國民黨王鴻薇，6號為台灣維新楊時睿，7號為台灣雙語無法黨陳一郎。

第4選區（內湖、南港）有5名參選人，1號國民黨李彥秀，2號為台灣基進吳欣岱，3號為民進黨高嘉瑜，4號為制度救世島黃啟彬，5號為台灣整復師聯盟工黨林秋彤。值得注意的是，高嘉瑜本人未到場抽籤，是由選委會代抽。

第5選區（萬華、北中正）有10名參選人，1號為國民黨鍾小平，2號為無黨籍陳燕玉，3號為合一行動聯盟許敬民，4號為無黨籍林志成，5號為無黨籍于美人，6號為經濟黨蘇諍，7號為民進黨吳沛憶，8號為無黨籍孫智麗，9號為台灣麻將最大黨張華特，10號為司法改革黨李慧曦。

第6選區（大安）有5名參選人，1號為制度救世島張雪卿，2號為社會民主黨苗博雅，3號為台灣雙語無法黨崔建章，4號為國民黨羅智強，5號為台灣維新朱翊銘。

第7選區（信義、南松山）有5名參選人，1號為中華愛國同心黨李承龍，2號為國民黨徐巧芯，3號為台灣維新羅丹，4號為無黨籍陳韋安，5號為民進黨許淑華。其中，許淑華本人未到場，是由選委會代抽。

第8選區（文山、南中正）有8名參選人，1號為台灣維新劉佩玲，2號為國民黨賴士葆，3號為民進黨王閔生，4號為小民參政歐巴桑聯盟賴宣任，5號為無黨籍夏萬浪，6號為民眾黨張其祿，7號為無黨籍張維學，8號為興中同盟會胡之壯。