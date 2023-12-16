　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

中選會證明李全教符合參選資格　李呼籲政治不要介入司法

▲李全教呼籲政治不要介入司法，最後會自食惡果，因為台南鄉親也都感覺到，距離投票日越近，司法的手便伸得更深入，甚至辦藍不辦綠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲李全教呼籲政治不要介入司法，最後會自食惡果，因為台南鄉親也都感覺到，距離投票日越近，司法的手便伸得更深入，甚至辦藍不辦綠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

距離2024大選投票日不到27天，李全教表示，自從他投入立委選舉後就不斷對他抹黑造謠，潑糞貼上惡意標籤，日前政論節目到永康，抹黑不成就抹紅，從來不問執政黨為台灣人、台南人做了什麼？李全教呼籲政治不可介入司法，最後會自食惡果，鄉親感到距離投票日越近，司法的手便伸得更深入，甚至辦藍不辦綠。

▲李全教呼籲政治不要介入司法，最後會自食惡果，因為台南鄉親也都感覺到，距離投票日越近，司法的手便伸得更深入，甚至辦藍不辦綠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李全教表示，賄選的人是無法參選的，對手都知道，但賴清德、林宜瑾明知故犯，持續抹黑，連中選會也證明自己沒有賄選，不能因為「政黨」立場不同，就羅織罪名，先用「司法」起訴、調查，透過「媒體」、「網軍」留下標籤和痕跡，再用一黨獨大的「行政」資源攻擊政敵，把似是而非的假象變成大家的認知，等到選舉後什麼事情又都沒有了。

▲李全教呼籲政治不要介入司法，最後會自食惡果，因為台南鄉親也都感覺到，距離投票日越近，司法的手便伸得更深入，甚至辦藍不辦綠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李全教非常生氣地說，有民眾因為國慶日到競選總部領國旗胸針、小國旗被全程錄影，還被檢舉。近期辦理的廟口開講更是有惡意民代檢舉、派臥底監督，讓中立的宮廟幹部備感壓力，大嘆這個國家太誇張了，為什麼不好好做福國利民的事情。

▲李全教呼籲政治不要介入司法，最後會自食惡果，因為台南鄉親也都感覺到，距離投票日越近，司法的手便伸得更深入，甚至辦藍不辦綠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

最後，李全教呼籲司法千萬不要被政治介入，手上握有調查權的民進黨已經啟動了，但凡走過都會留下痕跡的，希望司法界有良心的朋友，千萬不要助紂為虐。

ET快訊
「漫威」大咖男星街頭軋車！　撞爛千萬法拉利慘了
已婚工程師硬上！女下體多處撕裂傷　他慘賠130萬
快訊／強攻青年選票！　侯友宜拋學貸免利息：政府全面補貼
快訊／三分球投9中9！　NBA球星狂砍50分創新高
快訊／10多歲少女落軌！　遭列車撞擊
快訊／母一直跌倒！台南孝子怒刺3刀奪命　遭聲押
陸「禁用iPhone」擴大！　彭博：至少8省份下嚴令

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

提供寄養服務13年助8弱勢兒翻轉人生　淑卿媽媽獲兒保楷模

台東推動家庭教育績優表揚大會　授證家庭教育志工

中選會證明李全教符合參選資格　李呼籲政治不要介入司法

嘉義縣議長張明達號召捐款物資助弱勢　企業商家連9年響應

推廣台南馬術運動風氣　黃偉哲打造符合國際標準馬術場邁向台南四百

「愛在東區」聖誕許願市集　盼優秀特境學子築夢踏實

東埔國小「綠建築」新校舍落成　融入布農文化更符教學需求

攜手挽袖捐血做公益　台南佳里獅子會捐贈消防救災器材

快訊／高公局南區養護工程分局傳火警　倉庫起火幸未釀災

大江聖誕義賣現搶購人潮　籌措經費捐贈在地社福機構

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

女踩空扭傷！警公主抱救援　她嬌羞喊：老公都沒這樣

啞鈴弒父...母求情：只剩兒　國民法官一審判刑12年

提供寄養服務13年助8弱勢兒翻轉人生　淑卿媽媽獲兒保楷模

台東推動家庭教育績優表揚大會　授證家庭教育志工

中選會證明李全教符合參選資格　李呼籲政治不要介入司法

嘉義縣議長張明達號召捐款物資助弱勢　企業商家連9年響應

推廣台南馬術運動風氣　黃偉哲打造符合國際標準馬術場邁向台南四百

「愛在東區」聖誕許願市集　盼優秀特境學子築夢踏實

東埔國小「綠建築」新校舍落成　融入布農文化更符教學需求

攜手挽袖捐血做公益　台南佳里獅子會捐贈消防救災器材

快訊／高公局南區養護工程分局傳火警　倉庫起火幸未釀災

大江聖誕義賣現搶購人潮　籌措經費捐贈在地社福機構

「女兒跟會、兒要買車」匯款理由連三變　台東行員聯手警方阻詐

喊話高雄得票再衝百萬票　蔡英文：最能承接「蔡英文路線」的就是賴蕭

出示名片干貝免費吃！王品4大品牌祭優惠　夏慕尼送鮑魚扇貝

2023一見雙雕結「萌」　Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥陪遊台南

阿根廷總統「100%薪水拿來直播抽獎」　300萬人嗨爆！女子幸運中獎

古娃娃夫妻「拿飲料之戰」！　問完ChatGPT老公下樓了：好快樂

提供寄養服務13年助8弱勢兒翻轉人生　淑卿媽媽獲兒保楷模

秋冬食慾旺盛怕發胖？贏養師教「6招防暴食秘訣」：多吃高鉀水果

打遊戲、吹冷氣「電費破萬」不帶燙傷兒就醫　害4歲次子慘死

《黑豹》男星街頭軋車！千萬法拉利撞爛　真《玩命關頭》警察要查了

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

地方熱門新聞

桃園三區12/18-19停水23小時

行車糾紛演變成全武行南警速逮3人

台南木工工會歲末送溫暖

高公局南區養護工程分局倉庫傳火警

新北貢寮鮑產季　馬岡漁港吃火鍋

金賞「Blue-Hawks魔幻青鷹」與南興國中以樂會友

基隆老屋突塌陷　謝國樑：全面盤點老舊建物

全台第一全英語青少年獅會　有得少獅會成立

台南佳里獅子會捐贈消防救災器材

黃偉哲邀大家來南化「棗」樂子

南消第五大隊辦理飯店自衛消防避難演練

南消二大辦理山域搜救訓練！

助銀髮族「保密防跌」　新北社區義診免費測骨密

「魔幻青鷹」降臨嘉義市管樂節

更多熱門

相關新聞

民眾黨不分區立委財產申報曝光！　黃國昌土地15筆、建物8筆

民眾黨不分區立委財產申報曝光！　黃國昌土地15筆、建物8筆

中選會15日公布各政黨不分區立委財產申報表，被列為民眾黨不分區立委第一名的競選總幹事黃珊珊不動產共有3筆土地與3筆建物，存款（指新台幣、外幣之存款）部分則為146萬8497元；而被列為不分區立委第二名的前立委黃國昌，不動產部分有15筆土地、8筆建物（房屋及不動產）、3台汽車，存款（指新台幣、外幣之存款）部分則為401萬5455.55元。

快訊／類同額競選？王家貞不符參選資格　林俊憲：沒有一絲一毫喜悅

快訊／類同額競選？王家貞不符參選資格　林俊憲：沒有一絲一毫喜悅

中選會認定王家貞不符參選資格　國民黨抗議：支持一切救濟訴訟

中選會認定王家貞不符參選資格　國民黨抗議：支持一切救濟訴訟

基層被強買強賣再添一樁！

基層被強買強賣再添一樁！

大陸盛傳不再公布裁判文書　僅供內部查閱

大陸盛傳不再公布裁判文書　僅供內部查閱

關鍵字：

中選會李全教政治司法

讀者迴響

熱門新聞

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

即／機車擦撞同向水泥車　騎士遭輾慘死

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

「不能用洗衣機」婆婆逼她手洗！公公出手了

肯德基隱藏代碼被挖出！蛋撻只要12元

大谷「史上最高薪翻譯」成焦點　網嘆是天才

3歲半男童在家自己泡奶喝！母嘆：很心酸

DIY不到3分鐘　真槍實彈卻射不出來！醫曝問題

整天喊沒錢！最愛哭窮5星座曝光

快訊／「斷崖式降溫」冷氣團來襲　3縣市大雨特報

「高雄最兇車禍」正妹開車釀禍瞬間曝

男同學全程跟唱　婁峻碩cue上台

阿本揭7年前隱退殘酷內幕

更多

最夯影音

更多
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利
和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面