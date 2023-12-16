中選會證明李全教符合參選資格　李呼籲政治不要介入司法

▲李全教呼籲政治不要介入司法，最後會自食惡果，因為台南鄉親也都感覺到，距離投票日越近，司法的手便伸得更深入，甚至辦藍不辦綠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

距離2024大選投票日不到27天，李全教表示，自從他投入立委選舉後就不斷對他抹黑造謠，潑糞貼上惡意標籤，日前政論節目到永康，抹黑不成就抹紅，從來不問執政黨為台灣人、台南人做了什麼？李全教呼籲政治不可介入司法，最後會自食惡果，鄉親感到距離投票日越近，司法的手便伸得更深入，甚至辦藍不辦綠。

李全教表示，賄選的人是無法參選的，對手都知道，但賴清德、林宜瑾明知故犯，持續抹黑，連中選會也證明自己沒有賄選，不能因為「政黨」立場不同，就羅織罪名，先用「司法」起訴、調查，透過「媒體」、「網軍」留下標籤和痕跡，再用一黨獨大的「行政」資源攻擊政敵，把似是而非的假象變成大家的認知，等到選舉後什麼事情又都沒有了。

李全教非常生氣地說，有民眾因為國慶日到競選總部領國旗胸針、小國旗被全程錄影，還被檢舉。近期辦理的廟口開講更是有惡意民代檢舉、派臥底監督，讓中立的宮廟幹部備感壓力，大嘆這個國家太誇張了，為什麼不好好做福國利民的事情。

最後，李全教呼籲司法千萬不要被政治介入，手上握有調查權的民進黨已經啟動了，但凡走過都會留下痕跡的，希望司法界有良心的朋友，千萬不要助紂為虐。