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被中選會剝奪參選資格　王家貞遞抗議書！遞狀聲請假處分

▲王家貞和蔡育輝率支持群眾到台南市選委會抗議，並遞交抗議書，表達強烈不滿，要求中選會針對選罷法合憲與否公開明確說明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲王家貞和蔡育輝率支持群眾到台南市選委會抗議，並遞交抗議書，表達強烈不滿，要求中選會針對選罷法合憲與否公開明確說明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立委候選人王家貞，被中選會剝奪參政權，市議會國民黨團力挺她，王家貞強調沒有貪汙，新潮流若再發動網軍肉搜助理並抹黑，將來一個告一個，為捍衛憲法保障參政權，她前往台南市選委會遞交抗議書，要求中選會公開確認選罷法合憲與否，王家貞也向台北高等行政法院遞狀聲請假處分，保障公民參政權。

▲王家貞和蔡育輝率支持群眾到台南市選委會抗議，並遞交抗議書，表達強烈不滿，要求中選會針對選罷法合憲與否公開明確說明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王家貞直球對決跟中選會喊話，請中選會不要做違憲幫兇，對她進行政治迫害，她說十五日收到中選會公文後，對於中選會針對蕭美琴國籍爭議雙標做法。

王家貞特別發表6點聲明：1、對比民進黨蕭美琴的備受質疑、爭議頻仍的國籍案，中選會職司國家最高選務，竟然沒有要求當事人回應作為主人的全台選民疑慮，提出證據進行說明；而王家貞參選一案，國民黨諸多立委已經進行各種質詢，要求中選會依據憲法，保障基本公民參政權，李進勇則完全置之不理。王家貞說，中選會果然是民進黨的東廠打手。

▲王家貞和蔡育輝率支持群眾到台南市選委會抗議，並遞交抗議書，表達強烈不滿，要求中選會針對選罷法合憲與否公開明確說明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2、王家貞律師團將會在18日送出向台北高等行政法院訴狀，聲請以假處分的處置，先保障王家貞的基本公民參政權，並爭取釋憲，以維護憲法的基本尊嚴！3、王家貞敬告民進黨新潮流的打手們，放過那兩位助理吧，不要再造惡業了！肉搜他們，不就是要抹黑王家貞嗎？「那就衝著我來！」，若懷疑法院判決，就讓民進黨懲處法院啊！民進黨無法無天的事件已經罄竹難書，不缺再多一件！王家貞要借用韓國瑜先生說的一句話：莫忘世上苦人多！毫無悲憫之心的去搜兩位助理苦人的個資，是有多冷血？多沒有人性？以為你們民進黨還能無法無天、繼續橫行多久嗎？

4、你們是多怕王家貞参選？原本說要拿8成選票的新潮流林立委，恭喜，現在可以拿10成選票了，還創造了台灣民主史上絕無僅有的偉大紀錄！王家貞自始沒有批評過林立委，貴新潮流系的打手一再開記者會來蹭王家貞，不敢面對問題的真相，不敢面對憲法，不敢面對基本人權，是認為在民進黨的包庇之下，你們就可以繼續仗勢欺人嗎？5、王家貞嚴正警告所有民進黨網軍側翼，任何人抹黑毀謗王家貞，王家貞將立刻提告，來一個告一個，來十個告十個，決不寬貸！6、王家貞將立刻向選委會遞上抗議書，要求中選會尊重憲法、保障人權！為此一違憲選罷法申請釋憲！

▲王家貞和蔡育輝率支持群眾到台南市選委會抗議，並遞交抗議書，表達強烈不滿，要求中選會針對選罷法合憲與否公開明確說明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，王家貞因為助理費案被剝奪參政選，可笑的是這些助理費沒有一分一毫進入王家貞口袋，民進黨新潮流卻不斷開記者會抹黑她，每到選舉，助理費就成為民進黨剷除異黨的工具，這些新潮流的民代真的如此清白嗎？新潮流民代涉及助理費的案子都到了檢調，檢調卻一昧偏袒壓案至今，不辦新潮流這幾個民代就是不辦，請檢調不要一面倒的辦案，司法的公信力和公正性不應受執政者的干預！

▲王家貞和蔡育輝率支持群眾到台南市選委會抗議，並遞交抗議書，表達強烈不滿，要求中選會針對選罷法合憲與否公開明確說明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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