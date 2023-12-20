時力抽8號喊「8席全上」　宋國鼎批藍綠白修跛腳法案：僅時力能堅持

▲時代力量出席不分區政黨票號次抽籤。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量今（20日）由秘書長李兆立，帶領不分區立委候選人宋國鼎、陳泰源、余佳蒨共同前往中選會，進行不分區立委選舉政黨號次抽籤，由宋國鼎代表時代力量抽出 8 號，並喊出「第三勢力，首選時力、時代力量，8席全上」，宋表示，藍綠白聯手對炒房通過一個跛腳無效修法。居住正義修法這個試金石，證明了只有時代力量拒絕這樣的無效修法。

宋國鼎表示，昨天是立法院第10屆會期的最後一天，「囤房稅2.0」三讀通過，本該是遏止建商、投資客炒房的居住正義條款，卻在藍綠白聯手之下，通過了一個跛腳的無效修法。所謂的「先求有，再求好」，過去案例已證明其實只是一邊要選票，一邊討好金主財團的打假球戲碼，人民都看在眼裡。

宋國鼎指出，要能堅持為人民做對的事，就要有不與黑金財團站在一起的勇氣。居住正義修法這個試金石，證明了只有時代力量拒絕這樣的無效修法。

宋國鼎強調，從街頭走入國會的這八年來，時代力量不曾忘記初衷。當藍綠白為了政治利益妥協，讓許多朋友明年的總統票投得很悶時，請把政黨票投給 8號時代力量。「投一票時力，留一份正義」，讓真正的第三勢力繼續站穩國會，成為監督制衡藍綠白，推動進步改革的關鍵力量。

